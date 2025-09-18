Topo

Esporte

Lionel Messi se aproxima de renovar o seu contrato com o Inter de Miami

Miami

18/09/2025 09h33

Lionel Messi está perto de prolongar a sua passagem pelo futebol dos Estados Unidos. O craque argentino vem conversando com a diretoria do Inter Miami sobre a extensão do contrato e a oficialização da permanência está por detalhes para ser anunciada.

De acordo com informações da ESPN, o acordo deve ser fechado em breve. A partir daí, o próximo passo é enviar o contrato para a aprovação final da Major League Soccer.

No Inter Miami desde 2023, o camisa dez entrou em campo 75 vezes, marcou 62 gols e deu ainda 30 assistências. Sondado por outras ligas para dar sequência à sua carreira fora dos Estados Unidos, o astro deve permenecer por pelo menos uma ou duas temporadas a mais.

Nesta temporada, Messi disputou 36 partidas pela equipe de Miami e balançou as redes em 28 oportunidades. Aos 38 anos, ele ostenta o posto de artilheiro da equipe.

Messi ainda não confirmou se vai disputar a Copa do Mundo de 2026, que será disputada no México, Canadá e Estados Unidos. A provável renovação com o Inter Miami, no entanto, é um indicação de que o habilidoso meia esteja à disposição de Lionel Scaloni para reforçar a seleção argentina no Mundial.

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Esporte

Daniel Alves perde na justiça e terá que pagar indenização ao Pumas, do México

Bia Haddad cai em Seul e sofrerá queda significativa no ranking

Lionel Messi se aproxima de renovar o seu contrato com o Inter de Miami

Chelsea aposta no futuro e renova com defensor de 18 anos

Bia Haddad vai atingir pior ranking desde 2022 com derrota em Seul

Savarino comanda ações ofensivas do Botafogo em empate amargo

Sampaoli valoriza empate do Atlético-MG fora de casa: "O time mostrou personalidade"

Gustavo Gómez brilha em vitória do Palmeiras sobre o River na Libertadores

Bia Haddad perde match point, cai para alemã e é eliminada nas oitavas em Seul

Gómez bate recorde, e Palmeiras encerra invencibilidade do River no Monumental pela Libertadores; confira

Ronaldo imagina Neymar como peça importante para Copa e aposta em Ancelotti