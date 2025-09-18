"Levo isso dia após dia", diz lenda do tênis Bjorn Borg sobre luta contra câncer

(Reuters) - O ícone sueco do tênis Bjorn Borg disse que foi diagnosticado com uma forma agressiva de câncer de próstata e que "lutará todos os dias como se fosse uma final de Wimbledon".

O 11 vezes campeão de Grand Slams revelou seu diagnóstico em sua autobiografia escrita em conjunto com sua esposa Patricia, dizendo que ele foi submetido a uma cirurgia em 2024 e que agora está em remissão.

Borg conquistou cinco títulos consecutivos em Wimbledon entre 1976 e 1980, além de seis títulos do Aberto da França, mas surpreendeu o mundo do esporte ao se aposentar aos 26 anos de idade.

"Falei com o médico e ele disse que isso é muito, muito ruim", disse Borg à BBC.

"Ele disse que você tem essas células cancerosas adormecidas, que será uma luta no futuro. A cada seis meses eu faço exames. Fiz meu último exame há duas semanas. É uma coisa com a qual tenho que conviver."

Borg disse que os médicos descobriram o câncer em 2023, apesar de anos de check-ups regulares.

"O problema é que você não sente nada -- você se sente bem, e então simplesmente acontece", disse o sueco, que ocupou a posição de número um do mundo por 109 semanas.

"Espero que eu fique bem. Vou levando dia a dia, ano a ano, espero."

Embora Borg tenha tentado um breve retorno em 1991, ele não conseguiu deixar sua marca no circuito.

Durante seu auge, Borg compartilhou uma intensa rivalidade com John McEnroe e sua batalha na final de Wimbledon de 1980 é considerada uma das maiores partidas de tênis de todos os tempos. O norte-americano venceu o tiebreak do quarto set por 18 a 16, antes de Borg vencer o épico jogo de cinco sets.

"Agora tenho um novo adversário no câncer -- um que não posso controlar", escreveu Borg em seu livro.

"Mas eu vou vencê-lo. Não estou desistindo. Luto como se todo dia fosse uma final de Wimbledon. E essas finais costumam ser muito boas, não é mesmo?"

(Reportagem de Tommy Lund e Rohith Nair)