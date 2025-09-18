Topo

Esporte

Levantador Bruninho lamenta a morte da avó paterna

18/09/2025 10h59

Levantador do time de Campinas e aposentado da Seleção Brasileira, Bruninho, filho do técnico Bernardinho, utilizou as redes sociais para lamentar a morte de sua avó paterna, Maria Ângela Rezende, aos 90 anos.

Em uma mensagem emocionante, o ex-capitão da Seleção destacou a importância da convivência com a avó e lembrou momentos marcantes ao lado dela.

"Hoje nos despedimos de alguém muito especial pra nossa família. Viveu quase 91 anos com muita alegria, leveza e distribuindo muito amor pra toda família e amigos. Que privilégio ter tido a maior riqueza que nós podemos ter nas nossas vidas ao teu lado: o TEMPO. De viagens inesquecíveis, de réveillons animados e muitos (incontáveis) almoços junto com você. Gratidão por tanto, Vó. Descanse em paz e obrigado por tudo! Te amo pra sempre", escreveu Bruninho.

A publicação rapidamente gerou mensagens de apoio de fãs, amigos e companheiros de equipe, que prestaram solidariedade ao jogador e à família Rezende neste momento de luto.

Bernardinho abalado

Na disputa do Mundial de vôlei nas Filipinas, Bernardinho recebeu a notícia nesta quarta-feira e ficou bastante emocionado antes da derrota do Brasil para a Sérvia.  

