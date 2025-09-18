Topo

Lenda do atletismo, Carl Lewis é presença confirmada na COB Expo 2025

18/09/2025 12h22

Carl Lewis, considerado um dos melhores velocistas da história, estará aceitou o convite do COB (Comitê Olímpico do Brasil) e estará presente na COB Expo 2025. O evento será realizado de 24 a 28 de setembro, no Centro de Eventos Pro Magno, em São Paulo.

O norte-americano, dono de dez medalhas olímpicas, participará da primeira plenária do evento "Carl Lewis: a excelência de uma lenda olímpica!". Nela, o ex-atleta compartilhará sua trajetória e os bastidores da carreira.


Lewis brilhou nas pistas nas décadas de 1980 e 1990, com nove medalhas de ouro e uma de prata nas Olímpiadas. O ex-atleta chegou ao lugar mais alto do pódio quatro vezes nos Jogos de Los Angeles, em 1984, igualando feito de Jesse Owens, em 1936. Ele ainda venceu o salto em distância em quatro edições consecutivas dos Jogos Olímpicos, recorde inédito.

Em 1999, Carl Lewis foi eleito pelo Comitê Olímpico Internacional (COI) como o Atleta do Século 20.

"É uma honra receber Carl Lewis na COB Expo. Sua história inspira atletas e fãs do esporte em todo o mundo, e tê-lo conosco reforça o propósito da feira: conectar o universo olímpico à sociedade brasileira", disse Marco La Porta, presidente do COB.

