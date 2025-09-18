Topo

Esporte

LDU x São Paulo na Paramount+ ao vivo hoje? Veja como assistir ao jogo

Ferreirinha em ação pelo São Paulo durante jogo da Libertadores - Ettore Chiereguini/AGIF
Ferreirinha em ação pelo São Paulo durante jogo da Libertadores Imagem: Ettore Chiereguini/AGIF
do UOL

Do UOL, em São Paulo

18/09/2025 18h50

LDU e São Paulo jogam hoje, às 19h (de Brasília), no estádio Casa Blanca, em Quito, pela partida de ida das quartas de final da Copa Libertadores. A transmissão ao vivo será feita pelo Paramount+ (streaming — conforme regras da plataforma)

Nas oitavas de final, o Tricolor eliminou o Atlético Nacional em um duelo equilibrado. Após dois empates, a vaga foi decidida nos pênaltis, com vitória do time brasileiro.

A equipe equatoriana passou pelo Botafogo. Depois de perder por 1 a 0 no jogo de ida, conseguiu a virada em casa ao vencer por 2 a 0, em Quito.

LDU x São Paulo -- Copa Libertadores

  • Data e hora: 18 de setembro, às 19h (de Brasília)
  • Local: Casa Blanca, Quito (EQU)
  • Transmissão: Paramount+ (streaming -- sujeito às condições da plataforma)

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Esporte

Confederação de Basquete volta a ter acesso a recursos públicos após 7 anos

Raphinha sumido e B. Guimarães bem: Alicia analisa brasileiros na Champions

Khellven sofre pancada em vitória sobre o River e vira preocupação no Palmeiras

Alex Poatan minimiza pressão para a revanche contra Ankalaev no UFC 320

Hamilton aposta em recuperação com a Ferrari no Azerbaijão: 'Eu amaria conquistar um pódio'

LDU x São Paulo na Paramount+ ao vivo hoje? Veja como assistir ao jogo

Vasco intensifica preparação para encarar o Flamengo

Bodyboarder Neymara Carvalho avalia semis do Wahine e destaca trabalho com psicólogo: "Me ajudou muito"

Assistir LDU x São Paulo ao vivo pela Libertadores: veja onde vai passar o jogo

Alex Sandro e Jorginho estão fora do jogo entre Flamengo e Estudiantes

Com dois de Rashford, Barcelona vence o Newcastle pela Liga dos Campeões