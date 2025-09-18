LDU x São Paulo na Paramount+ ao vivo hoje? Veja como assistir ao jogo

LDU e São Paulo jogam hoje, às 19h (de Brasília), no estádio Casa Blanca, em Quito, pela partida de ida das quartas de final da Copa Libertadores. A transmissão ao vivo será feita pelo Paramount+ (streaming — conforme regras da plataforma)

Nas oitavas de final, o Tricolor eliminou o Atlético Nacional em um duelo equilibrado. Após dois empates, a vaga foi decidida nos pênaltis, com vitória do time brasileiro.

A equipe equatoriana passou pelo Botafogo. Depois de perder por 1 a 0 no jogo de ida, conseguiu a virada em casa ao vencer por 2 a 0, em Quito.

LDU x São Paulo -- Copa Libertadores