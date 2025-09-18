Topo

Esporte

LDU x São Paulo: horário e onde assistir ao jogo da Libertadores

do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

18/09/2025 05h30

LDU e São Paulo se enfrentam nesta quinta-feira, às 19h (de Brasília), no Casa Blanca, em Quito, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores.

Assista ao vivo! LDU x São Paulo pela Libertadores no Paramount+, a partir de R$ 0,73/dia. Assine já.

Onde assistir? Paramount+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma). O Placar UOL acompanha em tempo real.

Relacionadas

Invicto em casa com Crespo, São Paulo vai a palco de terror dos brasileiros

Crespo tem cinco motivos para celebrar, mas vive incerteza antes da Liberta

Entenda o plano do São Paulo para ter Luiz Gustavo de volta aos gramados

O São Paulo chega às quartas de final após eliminar o Atlético Nacional na fase anterior. O Tricolor empatou os dois jogos e precisou das penalidades para eliminar os colombianos.

Já a LDU passou pelo atual campeão Botafogo nas oitavas de final. A equipe equatoriana perdeu a partida de ida por 1 a 0, mas venceu por 2 a 0 jogando em Quito.

A partida de volta entre os times acontece no dia 25 de setembro no Morumbis. Quem avançar no confronto enfrenta Palmeiras ou River Plate nas semifinais.

LDU x São Paulo -- Copa Libertadores

  • Data e hora: 18 de setembro, às 19h (de Brasília)
  • Local: Casa Blanca, em Quito (EQU)
  • Transmissão: Paramount+ (streaming --de acordo com as condições da plataforma)

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Esporte

Rivais na Libertadores, elenco do São Paulo vale mais de 5 vezes o da LDU

Corinthians volta a ter lateral lançado por Ramón após espera por renovação

Letal na Libertadores, Bruno Henrique volta ao Fla após decisões do STJD

Abel dá novo golpe na Argentina com Andreas maestro e spoiler no pré-jogo

Ronaldo vê SAF como saída para o Corinthians, mas recua sobre investimento

Torcedora queima cabelo em festa do time, e vídeo assusta: 'Não vi o fogo'

Por que o surfe de ondas gigantes precisa da volta de um circuito mundial

Flamengo x Estudiantes: horário e onde assistir ao jogo da Libertadores

LDU x São Paulo: horário e onde assistir ao jogo da Libertadores

Ela perdeu o irmão e usou basquete como transformação: 'Está me vendo'

Enzo e Wendell viajam, mas lateral esquerda é incógnita no São Paulo contra a LDU