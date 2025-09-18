LDU x São Paulo: horário e onde assistir ao jogo da Libertadores
LDU e São Paulo se enfrentam nesta quinta-feira, às 19h (de Brasília), no Casa Blanca, em Quito, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores.
Onde assistir? Paramount+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma). O Placar UOL acompanha em tempo real.
O São Paulo chega às quartas de final após eliminar o Atlético Nacional na fase anterior. O Tricolor empatou os dois jogos e precisou das penalidades para eliminar os colombianos.
Já a LDU passou pelo atual campeão Botafogo nas oitavas de final. A equipe equatoriana perdeu a partida de ida por 1 a 0, mas venceu por 2 a 0 jogando em Quito.
A partida de volta entre os times acontece no dia 25 de setembro no Morumbis. Quem avançar no confronto enfrenta Palmeiras ou River Plate nas semifinais.
LDU x São Paulo -- Copa Libertadores
- Data e hora: 18 de setembro, às 19h (de Brasília)
- Local: Casa Blanca, em Quito (EQU)
- Transmissão: Paramount+ (streaming --de acordo com as condições da plataforma)