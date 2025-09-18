São Paulo vacila demais, perde da LDU e se complica na Libertadores
O São Paulo saiu atrás nas quartas de final da Copa Libertadores, contra a LDU. No Estádio Casa Blanca, em Quito, o Tricolor sofreu um gol no início e outro no fim do embate e foi derrotado por 2 a 0.
Bryan Ramírez e Michael Estrada foram às redes no Equador. Paulistas precisarão de uma vitória por três gols de diferença na volta, ou vitória por dois gols e depois pênaltis, para ir às semifinais.
Os dois gols vieram em vacilos da defesa tricolor. Primeiro, Bryan Ramírez aproveitou bobeada de Cédric Soares; depois, Ferraresi tocou bola na fogueira para Pablo Maia, que perdeu a posse perto da grande área.
São Paulo flertou com o empate na etapa final. Atrás por um tento no placar, o time teve volume de jogo nos últimos 45 minutos, mas parou no goleiro Gonzalo Valle.
O Tricolor volta a campo às 20h30 (de Brasília) de domingo, em clássico contra o Santos, na Vila Belmiro, pela 24ª rodada do Brasileirão. O jogo de volta contra a LDU está marcado para 19h da próxima quinta-feira, no Morumbis, em São Paulo.
São Paulo flerta com o empate, mas é vítima dos próprios erros
O time de Hernán Crespo sofreu um baque logo no início do jogo, com um belo gol de Ramírez por trás da marcação de Cédric. O time veio 'recheado' no meio de campo, com três volantes, e com Rigoni e Luciano fazendo dupla de ataque.
O Tricolor melhorou no segundo tempo, principalmente depois da entrada de Ferreira, no lugar do atacante argentino. Mesmo assim, seguiu com problemas: na frente, parava no goleiro Gonzalo; atrás, errava individualmente. E foi assim que Estrada ampliou, aproveitando um erro na saída de bola.
Mesmo com o temor pela altitude, e houve relatos de incômodo por parte de alguns jogadores do São Paulo antes de a bola rolar, a equipe insistiu até o final, mesmo depois de Crespo realizar apenas três mudanças. O jogo ainda ficou aberto na reta final, mas já era tarde.
Lances importantes
Primeira chegada. A primeira chegada do São Paulo aconteceu em bola parada: Enzo Díaz cobrou falta perto da linha lateral esquerda, e o cruzamento chegou à cabeça de Ferraresi, que não fez o movimento correto e acabou cabeceando em direção ao chão.
Gol da LDU! Bryan Ramírez recebeu lindo lançamento pelo alto de Allala e, correndo nas costas da zaga são-paulina, se antecipou à marcação de Cédric Soares. Cara a cara com Rafael, acertou chute de primeira e abriu a contagem. 1 a 0.
Quase! Enzo chegou à linha de fundo e fez cruzamento na grande área para Luciano. O camisa 10 arriscou um voleio e mandou rente à trave esquerda do goleiro adversário. Foi o melhor lance do Tricolor no 1° tempo.
Impedido! Rigoni, no início da segunda etapa, partiu em disparada por trás da marcação e tocou para Luciano no meio da área. O atacante limpou a marcação e chegou a driblar o goleiro, mas carimbou o zagueiro Quiñonez, que fez um muro entre a bola e o gol. O bandeirinha assinalou posição irregular.
Outra boa chegada! Luciano recebeu belo passe de Pablo Maia dentro da área e livre de marcação. O atacante girou e bateu no canto do goleiro Gonzalo, que fez bela defesa e mandou para escanteio.
Balaço! Marcos Antônio arriscou belo chute de fora da área e exigiu bela defesa na ponta dos dedos de Gonzalo. A bola foi para escanteio.
2 a 0! Em um momento em que o São Paulo dominava o jogo, Pablo Maia recebeu bola na fogueira de Ferraresi e perdeu o domínio. Arboleda falhou, então, em tentativa de corte, e a bola sobrou para Estrada, que tirou de Rafael e ampliou.
Ferreirinha entrou bem. Após o segundo gol, o clube brasileiro seguiu tendo as melhores oportunidades com Ferreira. Desta vez, ele passou pela marcação e tocou para Luciano dentro da área. O camisa 10 finalizou em cima do goleiro.
Pega, Rafael! Em outra bobeada da zaga, agora de Arboleda, Estrada ficou cara a cara com Rafael, mas bateu mal e perdeu grande chance de fazer 3 a 0.
FICHA TÉCNICA
LDU 2 X 0 SÃO PAULO
Data e horário: 18 de setembro, às 19h (de Brasília)
Competição: quartas de final da Copa Libertadores (ida)
Local: Estádio Casa Blanca, em Quito (EQU)
Árbitro: Yael Falcón (ARG)
Assistentes: Facundo Rodriguez e José Savorani (ARG)
VAR: Jorge Baliño (ARG)
Gols: Bryan Ramírez (15/1°T) e Michael Estrada (33/2°T)
Cartões amarelos: Leonel Quiñonez, Gabriel Villamil (LDU) e Arboleda (Sâo Paulo)
LDU: Gonzalo Valle; Gian Menendéz, Ricardo Adé e Leonel Quiñonez; José Quintero (Josué Cuero), Carlos Gruezo, Fernando Cornejo (Kevin Minda) e Gabriel Villamil e Bryan Ramírez; Lisandro Alzugaray (Lautaro Pastrán) e Jeison Medina (Alejandro Cabeza, Michael Estrada). Técnico: Tiago Nunes.
SÃO PAULO: Rafael; Cédric Soares (Maílton), Arboleda, Alan Franco, Ferraresi e Enzo Díaz; Marcos Antônio, Pablo Maia e Bobadilla (Rodriguinho); Luciano e Rigoni (Ferreira). Técnico: Hernán Crespo.