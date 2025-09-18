Topo

Lateral vira preocupação no Palmeiras após vitória contra o River

Khellven virou o titular da lateral direita do Palmeiras desde que chegou ao clube - Cesar Greco/Palmeiras
Flavio Latif
do UOL

Do UOL, em São Paulo (SP)

18/09/2025 17h57

O lateral direito Khellven, titular do Palmeiras desde que chegou ao clube, virou preocupação para os próximos jogos.

O que aconteceu

O defensor levou uma pancada na partida de ontem contra o River e se queixou de dores no pé.

O Palmeiras ainda não tem um diagnóstico final sobre a situação do jogador e aguarda novos exames. Ele está sendo avaliado pelo Núcleo de Saúde e Performance do clube.

Khellven foi o titular da lateral direita do Palmeiras em cinco dos últimos seis jogos. O recém chegado ganhou a posição de Giay, que era um dos grandes destaques da equipe no primeiro semestre.

O lateral deve ser desfalque da equipe na partida contra o Fortaleza. O Alviverde volta a campo no sábado (20), às 21h (de Brasília), no Allianz Parque, pela 24ª rodada do Brasileirão.

