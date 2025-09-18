Khellven sofre pancada em vitória sobre o River e vira preocupação no Palmeiras

O lateral direito Khellven virou preocupação no Palmeiras depois da vitória por 2 a 1 sobre o River Plate, pela ida das quartas da Libertadores. Titular durante os 90 minutos no Monumental, em Buenos Aires, o camisa 12 sofreu uma pancada no pé e está sob avaliação do Núcleo de Saúde e Performance.

Na reapresentação, que aconteceu pela manhã, o lateral seguiu o cronograma regenerativo, assim como os demais titulares. O atleta deve passar por exames para saber se há alguma lesão.

No Palmeiras desde agosto, o lateral logo ganhou espaço e assumiu a titularidade, desbancando Giay. Khellven foi titular em cinco dos últimos seis jogos.

Caso Khellven não tenha condições de jogo, Giay deve retomar a posição e pode ser o titular contra o Fortaleza, em duelo que acontece neste sábado, às 21 horas (de Brasília), pela 24ª rodada do Brasileirão. Neste compromisso, o técnico Abel Ferreira pode promover mudanças na equipe pensando no jogo de volta das quartas da Libertadores.

Palmeiras e River voltam a se enfrentar na quarta-feira, às 21h30, no Allianz Parque. Com a vantagem na mão, o Verdão pode jogar apenas pelo empate.

Os números de Khellven pelo Palmeiras

Khellven foi anunciado como reforço do Palmeiras em agosto. O jogador de 24 anos foi adquirido pelo Palmeiras, em definitivo, com contrato válido até julho de 2030. Em pouco mais de um mês no clube, o lateral disputou sete jogos, cinco como titular.

Palmeiras tem DM quase vazio

O Palmeiras conseguiu, nos últimos dias, praticamente esvaziar seu Departamento Médico. O único atleta em tratamento de lesão é o atacante Paulinho, que se recupera de uma cirurgia na perna direita e tem retorno aos gramados previsto apenas para 2026.