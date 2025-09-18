Topo

Esporte

Jornal espanhol destaca atuação de Vitor Roque em vitória do Palmeiras: "Monumental"

18/09/2025 11h55

"Monumental". Foi assim que o jornal espanhol as destacou a atuação do atacante Vitor Roque, do Palmeiras, na vitória sobre o River Plate na última quarta-feira, por 2 a 1, no Estádio Mâs Monumental, em Buenos Aires, na Argentina, pela ida das quartas de final da Libertadores.

O camisa 10 alviverde marcou o segundo gol do Verdão no jogo e chegou quinto tento nos últimos três jogos. O feito foi elogiado pelo veículo da Espanha, que exaltou a superioridade do atacante palmeirense em relação aos adversários.

"Vitor Roque demonstrou mais uma vez que é muito superior a maioria e adiciona outro gol à coleção", escreveu o as.

Essa não é a primeira vez que o portal elogia o jogador do Palmeiras. Após os três gols do atacante contra o Internacional, pelo Campeonato Brasileiro, o jornal o definiu como um "furacão".

Fase brilhante

Vitor Roque atravessa seu melhor momento com a camisa palestrina desde que chegou ao clube. O jogador participou diretamente de onze dos últimos 17 gols do Palmeiras, sendo sete bolas na rede e duas assistências, e vive série de nove partidas seguidas como titular.

Próximos jogos do Palmeiras

  • Palmeiras x Fortaleza (24ª rodada do Campeonato Brasileiro)

  • Data e horário: 20/09 (sábado), às 21h (de Brasília)

  • Local: Allianz Parque, em São Paulo 

  • Palmeiras x River Plate (jogo de volta das quartas de final da Libertadores)

  • Data e horário: 24/09 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

  • Local: Allianz Parque, em São Paulo

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Esporte

Pênalti ou impedimento? CBF vê acerto do árbitro no Botafogo x Mirassol

Ronaldo cita coragem de Samir na CBF: 'Muito do que faz era minha ideia'

Após tropeço em casa, Davide Ancelotti diz respeitar vaias do torcedor do Botafogo

Jornal espanhol destaca atuação de Vitor Roque em vitória do Palmeiras: "Monumental"

Endrick volta a treinar no Real Madrid após 4 meses e busca recuperar espaço perdido no elenco

Asencio, do Real Madrid, será julgado por supostamente compartilhar vídeo sexual sem consentimento

República Tcheca bate a China em três sets e elimina o Brasil do Mundial de vôlei masculino

Bisping afirma que Dana White está certo em desconfiar de Jon Jones

Rep. Tcheca bate a China, e Brasil está eliminado do Mundial de Vôlei

Na estreia como titular, Andreas Pereira mostra personalidade no Palmeiras

Imprensa argentina vê 'River vivo' contra Palmeiras na Libertadores: 'Da decepção ao sonho'