Jornal espanhol destaca atuação de Vitor Roque em vitória do Palmeiras: "Monumental"

"Monumental". Foi assim que o jornal espanhol as destacou a atuação do atacante Vitor Roque, do Palmeiras, na vitória sobre o River Plate na última quarta-feira, por 2 a 1, no Estádio Mâs Monumental, em Buenos Aires, na Argentina, pela ida das quartas de final da Libertadores.

O camisa 10 alviverde marcou o segundo gol do Verdão no jogo e chegou quinto tento nos últimos três jogos. O feito foi elogiado pelo veículo da Espanha, que exaltou a superioridade do atacante palmeirense em relação aos adversários.

"Vitor Roque demonstrou mais uma vez que é muito superior a maioria e adiciona outro gol à coleção", escreveu o as.

Essa não é a primeira vez que o portal elogia o jogador do Palmeiras. Após os três gols do atacante contra o Internacional, pelo Campeonato Brasileiro, o jornal o definiu como um "furacão".

Fase brilhante

Vitor Roque atravessa seu melhor momento com a camisa palestrina desde que chegou ao clube. O jogador participou diretamente de onze dos últimos 17 gols do Palmeiras, sendo sete bolas na rede e duas assistências, e vive série de nove partidas seguidas como titular.

Próximos jogos do Palmeiras

Palmeiras x Fortaleza (24ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário : 20/09 (sábado), às 21h (de Brasília)

Local : Allianz Parque, em São Paulo