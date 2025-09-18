Topo

Jogo do São Paulo hoje (18) pela Libertadores: horário e onde assistir ao vivo

Luciano comemora gol do São Paulo na Libertadores - Ettore Chiereguini/AGIF
18/09/2025 10h32

O São Paulo visita a LDU na noite de hoje, às 19h (de Brasília), no Casa Blanca, em Quito, pela ida das quartas de final da Copa Libertadores 2025.

Onde assistir? O jogo será transmitido pelo Paramount+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

O Tricolor avançou às quartas de final após eliminar o Atlético Nacional. Os brasileiros precisaram das penalidades para eliminar os colombianos.

A LDU eliminou um time brasileiro na fase anterior. A equipe equatoriana perdeu a partida de ida por 1 a 0 para o Botafogo, mas venceu por 2 a 0 jogando em Quito.

O duelo de volta acontece no dia 25 de setembro no Morumbis. Quem avançar no confronto enfrenta Palmeiras ou River Plate nas semifinais.

LDU x São Paulo -- Copa Libertadores

  • Data e hora: 18 de setembro, às 19h (de Brasília)
  • Local: Casa Blanca, em Quito (EQU)
  • Transmissão: Paramount+ (streaming --de acordo com as condições da plataforma)

