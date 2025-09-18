Topo

Esporte

Jogo do Flamengo hoje (18) pela Libertadores: horário e onde assistir ao vivo

do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

18/09/2025 10h40

O Flamengo recebe o Estudiantes na noite de hoje, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, no duelo de ida das quartas de final da Copa Libertadores.

Onde assistir? ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma) transmitem o jogo ao vivo.

O Flamengo avançou às quartas de final ao eliminar o Internacional. O Rubro-Negro venceu os dois jogos, somando 3 a 0 no placar agregado contra os gaúchos.

Relacionadas

River milionário gastou mais do que Fla, mas está bem longe do Palmeiras

Rossi vai de aposta não aproveitada no Estudiantes ao auge no Flamengo

'Nomes importantes da Europa mostraram interesse em vir pro Fla', diz Boto

O Estudiantes se classificou ao passar pelo Cerro Porteño. A equipe argentina venceu o duelo de ida, no Paraguai, por 1 a 0, e empatou em 0 a 0, em casa.

A partida de volta entre os times acontece no dia 25/9 na Argentina. Quem avançar no confronto enfrenta Racing ou Veléz Sarsfield nas semifinais.

Flamengo x Estudiantes -- Copa Libertadores

  • Data e hora: 18 de setembro, às 21h30 (de Brasília)
  • Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
  • Transmissão: ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming --de acordo com as condições da plataforma)

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Esporte

Polícia do Rio faz operação contra integrantes de torcidas organizadas envolvidos em crimes

Lucas Silva, do Cruzeiro, recebe título de cidadão honorário de Belo Horizonte

Jogo do Flamengo hoje (18) pela Libertadores: horário e onde assistir ao vivo

Gallardo admite domínio do Palmeiras, mas avisa: 'gol nos deixa vivos'

Jogo do São Paulo hoje (18) pela Libertadores: horário e onde assistir ao vivo

Técnico do River Plate, Gallardo admite dominância do Palmeiras, mas ressalta argentinos vivos no duelo

Daniel Alves perde disputa na justiça e terá que pagar indenização ao Pumas

Mundial de Atletismo: Noah Lyles faz melhor tempo do ano e se classifica à final dos 200m

Daniel Alves perde na justiça e terá que pagar indenização ao Pumas, do México

Bia Haddad cai em Seul e sofrerá queda significativa no ranking

Lionel Messi se aproxima de renovar o seu contrato com o Inter Miami