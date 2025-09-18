Jogo do Flamengo hoje (18) pela Libertadores: horário e onde assistir ao vivo
O Flamengo recebe o Estudiantes na noite de hoje, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, no duelo de ida das quartas de final da Copa Libertadores.
Onde assistir? ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma) transmitem o jogo ao vivo.
O Flamengo avançou às quartas de final ao eliminar o Internacional. O Rubro-Negro venceu os dois jogos, somando 3 a 0 no placar agregado contra os gaúchos.
O Estudiantes se classificou ao passar pelo Cerro Porteño. A equipe argentina venceu o duelo de ida, no Paraguai, por 1 a 0, e empatou em 0 a 0, em casa.
A partida de volta entre os times acontece no dia 25/9 na Argentina. Quem avançar no confronto enfrenta Racing ou Veléz Sarsfield nas semifinais.
Flamengo x Estudiantes -- Copa Libertadores
- Data e hora: 18 de setembro, às 21h30 (de Brasília)
- Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
- Transmissão: ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming --de acordo com as condições da plataforma)