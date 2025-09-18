Topo

Corinthians volta a ter lateral lançado por Ramón após espera por renovação

João Vitor Jacaré, lateral do Corinthians, durante jogo contra o Novorizontino no Paulistão - Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
João Vitor Jacaré, lateral do Corinthians, durante jogo contra o Novorizontino no Paulistão - Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Renan Liskai
Do UOL, em São Paulo

18/09/2025 05h30

Cria da base do Corinthians, o lateral-direito João Vitor, conhecido como Jacaré, agora é uma opção real para o técnico Dorival Júnior.

Renovação travada impedia utilização

João Vitor viveu impasse pela renovação de contrato e não vinha sendo usado. O lateral-direito de 18 anos tinha acordo válido até 2027 e negociava a renovação com a diretoria. Ele foi vetado de ser utilizado por Dorival Júnior até assinar o novo vínculo, dessa vez até 2029. A multa rescisória para o mercado nacional é de R$ 72 milhões e de R$ 627 milhões para times do exterior.

A ampliação do contrato muda o cenário para o lateral. O UOL apurou que o defensor agora está "liberado" para participar dos jogos e treina integralmente com o elenco profissional, sem alternar com a base neste momento. Recentemente, ele ficou no banco nos jogos contra Athletico e Fluminense.

Jacaré fez parte de uma onda de renovações do Corinthians com jovens da base. Além dele, o clube valorizou e ampliou os contratos dos atacantes Gui Negão e Gui Amorim e do volante André, por exemplo. A iniciativa foi tomada após a diretoria ver o Bahia contratar o jovem Kauê Furquim, visto como grande promessa, por causa da multa rescisória de R$ 14 milhões, considerada baixa.

O lateral já fez jogos no profissional do Corinthians, mas sob o comando de Ramón Díaz. Lançado pelo argentino durante o Paulistão deste ano, ele foi titular no duelo contra o Novorizontino e entrou no segundo tempo da partida contra a Portuguesa.

João Vitor volta a ganhar espaço em um momento delicado para o lado direito da defesa corintiana. Sem poder contratar por causa do transfer ban, o Corinthians tem apenas Matheuzinho para a função no elenco. Durante a janela, o clube ainda liberou Léo Maná, então substituto imediato do camisa 2, para o Criciúma, por empréstimo.

A lateral-direita virou a "posição das improvisações" no Corinthians. Quando Matheuzinho não esteve disponível, Dorival Júnior chegou a usar o zagueiro Félix Torres e também o volante Charles, uma vez que Jacaré ainda não havia renovado o contrato.

Jacaré tem mais uma chance de fazer seu primeiro jogo com Dorival no próximo domingo. O Corinthians enfrenta o Sport, às 17h30 (de Brasília), pela 24ª rodada do Brasileirão.

Enzo e Wendell viajam, mas lateral esquerda é incógnita no São Paulo contra a LDU