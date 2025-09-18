Ela perdeu o irmão e usou basquete como transformação: 'Está me vendo'

A bola laranja nunca foi apenas um jogo para Isa Violato. Aos 15 anos, a armadora do Distrito Federal é um dos grandes destaques dos Jogos da Juventude 2025, disputados justamente na capital federal. Com a camisa 5, ela mostra nas quadras a mesma determinação que a fez conquistar prêmios de MVP sub-14 e liderar o ranking de cestinhas nas competições da região.

Mas a trajetória de Isa carrega uma dimensão que vai muito além dos números. Há dois anos, ela perdeu o irmão, Lean, de 14 anos, também atleta. O choque transformou a rotina da família — e fez do basquete o "porto seguro" da jovem.

Jogávamos juntos e quase todas as memórias que tenho no basquete é com ele. Hoje eu entro em quadra muito mais para mostrar a ele que ainda posso, ainda consigo, e sei que ele está me vendo.

Isa Violato

Em algumas cestas, Isa faz um sinal de "L" com as mãos: uma forma de homenagear o irmão. "Não costumo fazer tanto, mas quando entro em quadra, sinto que ele entra junto comigo. Cada bola, cada assistência, é para ele".

Lenita, mãe de Isa Violato, é presença constante em jogos da filha Imagem: Gustavo Schuabb/UOL

A mãe, Lenita, sempre presente nas arquibancadas e nos treinos, é testemunha de como o esporte se tornou um caminho de esperança. "Ela possui um foco muito grande nos treinos e nos jogos. Mas deixamos muito claro a ela: pratique sem pressão de dar resultados. Hora que o basquete virar um 'problema', ou ela não quiser mais, terá nosso apoio", explicou, entre os gritos de incentivos na arquibancada.

Agora, Isa se despede dos Jogos da Juventude com um novo destino pela frente: no próximo dia 30, embarca para a Espanha, onde vai iniciar sua trajetória internacional. Lenita foi além do papel de "mãe torcedora", também foi uma "empresária" da atleta. "Meu marido vai fazer um doutorado lá, e a família inteira precisará ir. Entrei em contato com várias equipes, apresentando lances da Isa. Uma delas se interessou e a convidou para iniciar a temporada, agora em outubro", explicou.

Um passo gigante para quem aprendeu cedo a lidar com a dor e transformá-la em combustível para realizar sonhos.