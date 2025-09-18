Imprensa argentina vê 'River vivo' contra Palmeiras na Libertadores: 'Da decepção ao sonho'

A derrota do River Plate diante do Palmeiras nesta quarta-feira, pela Libertadores, no Monumental de Nuñez, não foi vista como o "fim do mundo" pela imprensa argentina. Com o resultado de 2 a 1 a favor da equipe de Abel Ferreira, os argentinos precisam vencer, por ao menos um gol de diferença no Allianz Parque, para levar a decisão aos pênaltis.

"Da decepção ao sonho", foi o destaque do Clarín após a partida. Na reta final, depois de o Palmeiras abrir 2 a 0 no primeiro, com grande atuação do setor ofensivo, a equipe de Marcelo Gallardo conseguiu descontar aos 43 minutos do segundo tempo, com Martínez Quarta, que ainda contou com um desvio em Píquerez para vencer Weverton. "Palmeiras poderia liquidar, mas um desconto do River no final deixa em aberto a disputa na Libertadores", disse o atleta.

Esse gol mantém a esperança do River Plate para o segundo duelo, em uma partida que não conseguiu colocar o fator mandante a seu favor. "Os altos e baixos do River: de quase goleado a quase empatado", escreveu o jornal Olé. Na reta final, a equipe até se aproximou do empate, mas não havia tempo hábil. Marcelo Gallardo reconheceu o domínio alviverde nos primeiros 45 minutos, mas preferiu manter a postura de esperança para o duelo no Allianz Parque.

"O gol de diferença nos mantém vivos, com dois gols teria sido mais difícil. Estamos vivos, há uma diferença de um gol. Temos de corrigir os erros, principalmente o gol em jogada de bola parada. Veremos como corrigir esses defeitos. A diferença de um gol é pequena", afirmou o treinador argentino, na entrevista coletiva após a partida.

Esta foi a primeira vez em que o River foi derrotado em uma partida de Libertadores no Monumental desde que o estádio foi reaberto após reformas - que aproximaram as arquibancadas do campo de jogo e expandiram a capacidade. O clube tenta voltar à semifinal da Libertadores pelo segundo ano consecutivo, depois de ser eliminado pelo Atlético-MG em 2024, com derrota de 3 a 0 na Arena MRV e empate sem gols em seus domínios.

O duelo de volta entre River e Palmeiras acontece já na próxima quarta-feira, 24, a partir das 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque. Abel Ferreira busca seu terceiro título da Libertadores desde que chegou ao País, e também busca retornar à semifinal, depois de ser eliminado pelo Botafogo nas oitavas de final na última temporada.