Topo

Esporte

Imprensa argentina vê 'River vivo' contra Palmeiras na Libertadores: 'Da decepção ao sonho'

Buenos Aires

18/09/2025 11h15

A derrota do River Plate diante do Palmeiras nesta quarta-feira, pela Libertadores, no Monumental de Nuñez, não foi vista como o "fim do mundo" pela imprensa argentina. Com o resultado de 2 a 1 a favor da equipe de Abel Ferreira, os argentinos precisam vencer, por ao menos um gol de diferença no Allianz Parque, para levar a decisão aos pênaltis.

"Da decepção ao sonho", foi o destaque do Clarín após a partida. Na reta final, depois de o Palmeiras abrir 2 a 0 no primeiro, com grande atuação do setor ofensivo, a equipe de Marcelo Gallardo conseguiu descontar aos 43 minutos do segundo tempo, com Martínez Quarta, que ainda contou com um desvio em Píquerez para vencer Weverton. "Palmeiras poderia liquidar, mas um desconto do River no final deixa em aberto a disputa na Libertadores", disse o atleta.

Esse gol mantém a esperança do River Plate para o segundo duelo, em uma partida que não conseguiu colocar o fator mandante a seu favor. "Os altos e baixos do River: de quase goleado a quase empatado", escreveu o jornal Olé. Na reta final, a equipe até se aproximou do empate, mas não havia tempo hábil. Marcelo Gallardo reconheceu o domínio alviverde nos primeiros 45 minutos, mas preferiu manter a postura de esperança para o duelo no Allianz Parque.

"O gol de diferença nos mantém vivos, com dois gols teria sido mais difícil. Estamos vivos, há uma diferença de um gol. Temos de corrigir os erros, principalmente o gol em jogada de bola parada. Veremos como corrigir esses defeitos. A diferença de um gol é pequena", afirmou o treinador argentino, na entrevista coletiva após a partida.

Esta foi a primeira vez em que o River foi derrotado em uma partida de Libertadores no Monumental desde que o estádio foi reaberto após reformas - que aproximaram as arquibancadas do campo de jogo e expandiram a capacidade. O clube tenta voltar à semifinal da Libertadores pelo segundo ano consecutivo, depois de ser eliminado pelo Atlético-MG em 2024, com derrota de 3 a 0 na Arena MRV e empate sem gols em seus domínios.

O duelo de volta entre River e Palmeiras acontece já na próxima quarta-feira, 24, a partir das 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque. Abel Ferreira busca seu terceiro título da Libertadores desde que chegou ao País, e também busca retornar à semifinal, depois de ser eliminado pelo Botafogo nas oitavas de final na última temporada.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Esporte

Pênalti ou impedimento? CBF vê acerto do árbitro no Botafogo x Mirassol

Ronaldo cita coragem de Samir na CBF: 'Muito do que faz era minha ideia'

Após tropeço em casa, Davide Ancelotti diz respeitar vaias do torcedor do Botafogo

Jornal espanhol destaca atuação de Vitor Roque em vitória do Palmeiras: "Monumental"

Endrick volta a treinar no Real Madrid após 4 meses e busca recuperar espaço perdido no elenco

Asencio, do Real Madrid, será julgado por supostamente compartilhar vídeo sexual sem consentimento

República Tcheca bate a China em três sets e elimina o Brasil do Mundial de vôlei masculino

Bisping afirma que Dana White está certo em desconfiar de Jon Jones

Rep. Tcheca bate a China, e Brasil está eliminado do Mundial de Vôlei

Na estreia como titular, Andreas Pereira mostra personalidade no Palmeiras

Imprensa argentina vê 'River vivo' contra Palmeiras na Libertadores: 'Da decepção ao sonho'