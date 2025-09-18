Ídolo do Corinthians, Marcelinho avalia Dorival e vê passagem de Memphis como "discreta"

Ídolo do Corinthians, Marcelinho Carioca deu sua opinião sobre a passagem de Memphis Depay pelo clube. Na semana passada, o holandês completou um ano com a camisa alvinegra, mas o ex-jogador vê a sua trajetória, até o momento, como "discreta", apesar dos bons números.

Em entrevista exclusiva à Gazeta Esportiva, Marcelinho questionou os altos valores envolvidos no contrato de Memphis e crê que o atleta não correspondeu às expectativas.

Ele também falou sobre algumas polêmicas do atacante, como a troca de camisa com Rodrigo Garro, que passou a vestir a 8 após Depay assumir, por força contratual, o número 10. Em 52 jogos pelo Corinthians, o holandês possui 15 gols e 14 assistências, além de conquistar o título paulista deste ano.

"É uma passagem discreta. Teve uma propaganda muito alta, mas poucos resultados. Essa propaganda alta saiu caríssima, isso reverbera no grupo. Teve aquela vez que ele fez questão de usar a camisa 10, que era do Garro, isso pode gerar um mal-estar. Depois ele diz que o melhor preparador físico, fisioterapeuta, é o fulano de tal, desmerecendo todo o departamento de fisioterapia do Corinthians", criticou Marcelinho Carioca.

"Esses desgastes são muito ruins para o grupo, os jogadores sentem. Alguns têm medo de relatar e não falam, querendo ou não isso resulta em campo", acrescentou.

Dorival bem avaliado

O trabalho de Dorival Júnior, por sua vez, é bem quisto por Marcelinho. O ex-jogador avalia que o treinador está colocando a equipe nos trilhos e aprova a iniciativa de dar oportunidades a garotos da base, como Gui Negão, Kayke, entre outros.

"Dorival é um treinador vencedor, tarimbado, entende do vestiário. Ele consegue se desvencilhar das dificuldades, exatamente como está acontecendo no Corinthians. Prometeram reforços para ele que não chegaram. Ele está tendo que se virar, priorizando a base. Depois da oportunidade dada ao Gui Negão, abre-se a porteira para que os olhos sejam voltados para outros nomes da base", disse Marcelinho Carioca.

"Ele conseguiu dar uma consistência para a defesa, que não tinha. Tem personalidade para tirar jogadores de nome, como o próprio Memphis Depay, que não vem atuando bem, tem essa autonomia de poder substituir para ver como se encaixa melhor, qual é a melhor formação. Creio que agora ele começa a dar um padrão melhor para a equipe. Você vê que o Corinthians ganha jogos até sem os medalhões", concluiu.

Números de Marcelinho pelo Corinthians

Considerado um dos maiores ídolos da história do Corinthians, Marcelinho Carioca soma números expressivos pelo clube alvinegro.

Ao todo, são 206 bolas na redes em 433 partidas com a camisa do Timão, tornando ele no quinto maior artilheiro da história da equipe. Além disso, ele conquistou dez títulos, dentre eles, a Copa do Brasil de 1995, o Brasileiro de 1998 e 1999, sem contar com o Mundial de Clubes de 2000.

