Hamilton diz que vitória nesta temporada parece "improvável", mas ainda espera um pódio

BAKU (Reuters) - Lewis Hamilton disse que suas esperanças de conquistar sua primeira vitória pela Ferrari nesta temporada parecem "improváveis", mas ele ainda espera subir ao pódio em algum momento nas oito últimas corridas.

O sete vezes campeão mundial de Fórmula 1 ainda não terminou entre os três primeiros em sua primeira campanha com a equipe italiana desde que deixou a Mercedes no final do ano passado.

A 105ª e última vitória do piloto de 40 anos foi na Bélgica, em julho de 2024, enquanto a Ferrari ainda não venceu desde que Carlos Sainz, a quem Hamilton substituiu na equipe, recebeu a bandeira quadriculada na Cidade do México em outubro passado.

"Uma vitória é um pouco improvável, considerando que fiquei em sexto, sétimo e oitavo na maior parte da temporada", disse o piloto aos repórteres nesta quinta-feira, antes do Grande Prêmio do Azerbaijão em Baku.

"Eu adoraria conseguir um pódio para a equipe em algum momento. Charles (Leclerc) conseguiu quatro ou cinco deles, então estou otimista para o fim de semana."

Hamilton é um dos três únicos pilotos ainda no grid da Fórmula 1 a ter vencido no Circuito da Cidade de Baku, triunfando com a Mercedes em 2018, e a Ferrari foi bem lá no passado.

O atual líder do campeonato, Oscar Piastri, da McLaren, venceu no ano passado, com Leclerc largando na pole pela quarta temporada consecutiva.

Hamilton subiu ao pódio em todos os anos de sua carreira, que começou com a McLaren em 2007, mas sofreu seu primeiro ano sem vitória em 2022 e teve outro vazio em 2023.

O britânico disse ter "descoberto algumas coisas" após a corrida em casa da Ferrari em Monza, em 7 de setembro, e agora precisa trabalhar nelas.

"Eu realmente espero que este fim de semana possa ser o início disso", disse ele.

Em uma entrevista separada com o jornal francês L'Equipe publicada esta semana, Hamilton disse que não tem planos de parar tão cedo e que está grato pelo fato de o bicampeão mundial Fernando Alonso ainda estar competindo com a Aston Martin aos 44 anos de idade.

(Reportagem de Alan Baldwin, em Londres)