Hamilton aposta em recuperação com a Ferrari no Azerbaijão: 'Eu amaria conquistar um pódio'

Depois de meses de adaptação e resultados discretos, Lewis Hamilton começa a enxergar no GP do Azerbaijão de Fórmula 1 uma chance de mudar o tom da sua primeira temporada pela Ferrari. A oito corridas do fim, o heptacampeão não fala em vitórias, mas projeta que um pódio, ainda inédito com a equipe italiana, pode ser alcançável se o carro responder às melhorias recentes.

O britânico destacou a adaptação ao carro da equipe italiana como um processo desafiador, mas com sinais de evolução. "É um carro muito diferente do que já pilotei. Tem mais aderência mecânica, é mais suave, e estou curioso para entender até onde podemos ir", avaliou. Para Hamilton, o trabalho recente abre brechas para avanços: "Encontramos algumas coisas e precisamos nos esforçar para extrair disso algo positivo. Espero que seja o início."

Embora reconheça que o nível atual o coloca em posições intermediárias - entre sexto e oitavo na maioria das corridas -, Hamilton não esconde o desejo de conquistar um pódio pela Ferrari. O companheiro Charles Leclerc já soma quatro aparições no top-3 neste campeonato, o que reforça o quanto a meta é possível, ainda que exija consistência e, sobretudo, um carro competitivo em ritmo de corrida.

"Vencer uma corrida talvez seja um pouco demais considerando que sou sexto, sétimo ou oitavo ao longo do campeonato. Mas eu amaria conquistar um pódio pela equipe em algum momento", completou.

O desempenho em Monza, duas semanas atrás, serviu como termômetro. Hamilton terminou em sexto, num fim de semana que mostrou limitações da Ferrari em velocidade de reta, mas também certa estabilidade em stints longos. Antes disso, ele já havia flertado com o pódio ao terminar em quarto lugar em três etapas: Emilia-Romanha, Áustria e Silverstone.

Um ponto de confiança para o britânico vem da sprint vencida na China, a única vitória parcial da sua temporada. Embora distante da glória de anos anteriores, aquele triunfo mostrou que, em condições específicas, Hamilton ainda consegue explorar ao máximo sua experiência para se impor diante de adversários diretos.

O GP do Azerbaijão acontecerá neste domingo, às 8h, pelo horário de Brasília. As McLarens dos líderes do campeonato Oscar Piastri e Lando Norris continuam como as favoritas.