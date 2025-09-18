Gustavo Gómez brilha em vitória do Palmeiras sobre o River na Libertadores

O Palmeiras contou com uma atuação decisiva de Gustavo Gómez para vencer o River Plate por 2 a 1, nesta quarta-feira, no início do confronto pelas quartas de final da Copa Libertadores da América.

O zagueiro paraguaio foi um dos grandes nomes da partida em Buenos Aires, não apenas pelo gol marcado, mas também pelo desempenho sólido e dominante no setor defensivo.

De acordo com dados do SofaScore, Gustavo Gómez foi um verdadeiro pilar na retaguarda alviverde:

1 gol marcado , abrindo caminho para a vitória.

de 8 duelos ganhos , mostrando firmeza nos confrontos diretos.

14 cortes ? líder isolado nesse quesito.

5 interceptações , o maior número do jogo.

23 ações defensivas, também sendo o melhor da partida.

Gustavo Gómez: líder em campo

Com números impressionantes, o capitão do Palmeiras confirmou mais uma vez seu papel de referência técnica e de liderança dentro de campo. Além de anotar o primeiro gol do time, Gustavo Gómez foi responsável por neutralizar grande parte das investidas ofensivas do River, garantindo a segurança defensiva e dando confiança ao time em momentos de pressão.