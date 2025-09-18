Topo

Esporte

Gustavo Gómez brilha em vitória do Palmeiras sobre o River na Libertadores

18/09/2025 08h40

O Palmeiras contou com uma atuação decisiva de Gustavo Gómez para vencer o River Plate por 2 a 1, nesta quarta-feira, no início do confronto pelas quartas de final da Copa Libertadores da América.

O zagueiro paraguaio foi um dos grandes nomes da partida em Buenos Aires, não apenas pelo gol marcado, mas também pelo desempenho sólido e dominante no setor defensivo.

De acordo com dados do SofaScore, Gustavo Gómez foi um verdadeiro pilar na retaguarda alviverde:

  • 1 gol marcado, abrindo caminho para a vitória.

  •  de 8 duelos ganhos, mostrando firmeza nos confrontos diretos.

  • 14 cortes ? líder isolado nesse quesito.

  • 5 interceptações, o maior número do jogo.

  • 23 ações defensivas, também sendo o melhor da partida.

Gustavo Gómez: líder em campo

Com números impressionantes, o capitão do Palmeiras confirmou mais uma vez seu papel de referência técnica e de liderança dentro de campo. Além de anotar o primeiro gol do time, Gustavo Gómez foi responsável por neutralizar grande parte das investidas ofensivas do River, garantindo a segurança defensiva e dando confiança ao time em momentos de pressão.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Esporte

Gustavo Gómez brilha em vitória do Palmeiras sobre o River na Libertadores

Bia Haddad perde match point, cai para alemã e é eliminada nas oitavas em Seul

Gómez bate recorde, e Palmeiras encerra invencibilidade do River no Monumental pela Libertadores; confira

Ronaldo imagina Neymar como peça importante para Copa e aposta em Ancelotti

Luta de exibição entre Jake Paul e Gervonta Davis troca de sede após possível veto

Botafogo-SP e Operário-PR abrem 27ª rodada da Série B em duelo de opostos

Flamengo aposta no Maracanã e no favoritismo contra o Estudiantes nas quartas da Libertadores

São Paulo defende maior série invicta de sua história na Libertadores; veja números

Corinthians vive expectativa de ter pelo menos três reforços contra o Sport

Referência, Neymar lidera estatísticas ofensivas do Santos no Brasileirão

Diego Lopes revela origem de gestos polêmicos após nocautear Jean Silva