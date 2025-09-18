Grêmio intensifica preparação para clássico diante do Internacional

Nesta quinta-feira, o Grêmio intensificou a preparação para o clássico contra o Internacional, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida está marcada para este domingo, às 17h30 (de Brasília), no Beira-Rio, em Porto Alegre.

O treino começou com aquecimento já no campo do CT Luiz Carvalho, onde os atletas trabalharam saltos e arrancadas em circuito, além de atividades de posse de bola e finalização.

Na segunda parte do treino, os jogadores, comandados pelo técnico Mano Menezes, receberam orientações táticas e específicas para cada setor.

Para enfrentar o Internacional, Walter Kannemann e Martin Braithwaite são desfalques confirmados. O zagueiro cumprirá suspensão após receber o terceiro cartão amarelo diante do Mirassol, na última rodada. Já o atacante teve constatada uma ruptura do tendão de Aquiles da perna esquerda e passou por cirurgia. Em contrapartida, Willian deve estrear pelo clube.

No Brasileirão, o Grêmio vem de uma derrota para o Mirassol por 1 a 0, e chegou a três jogos sem vencer na competição. O Tricolor ocupa a 14ª posição na tabela, com 25 pontos conquistados.