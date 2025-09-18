Topo

Gregory Robocop enfrenta Roman Kopylov no UFC 322, em novembro

18/09/2025 12h49

Vindo de uma importante vitória, o peso-médio (84 kg) Gregory Rodrigues já tem novo compromisso no octógono mais famoso do mundo agendado. No próximo dia 15 de novembro, 'Robocop' - como o brasileiro é apelidado - medirá forças com o russo Roman Kopylov, no card do UFC 322, que terá como sede o tradicional ginásio 'Madison Square Garden', em Nova York (EUA).

O anúncio da luta foi feito pela própria organização, através das redes sociais (veja abaixo ou clique aqui). Caso saia vitorioso do confronto contra Kopylov em novembro, Gregory Robocop pode, inclusive, retornar ao ranking dos pesos-médios, tendo em vista que, hoje, seu adversário fecha o top 15 da divisão.

Retomada da boa fase

O lutador brasileiro busca engatar uma nova sequência positiva para tentar se aproximar do topo da categoria. Após vencer três rivais consecutivos, Robocop acabou sendo derrotado pelo experiente Jared Cannonier, o que freou sua ascensão na divisão dos médios do UFC. Já em sua mais recente apresentação, Gregory se recuperou e voltou a triunfar, desta vez diante de Jack Hermansson, por nocaute, em junho deste ano.

Russo em busca de vingança

Por sua vez, Roman Kopylov chega para o duelo do dia 15 de novembro em busca de vingança. No seu último compromisso no Ultimate, o atleta russo foi dominado pelo mineiro Paulo 'Borrachinha', sendo derrotado na decisão unânime dos juízes, e agora tentará dar o troco contra mais um representante do 'Esquadrão Brasileiro'.

