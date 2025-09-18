Gómez bate recorde, e Palmeiras encerra invencibilidade do River no Monumental pela Libertadores; confira

Zagueiro e capitão do Palmeiras, Gustavo Gómez atingiu uma marca histórica nesta quarta-feira na vitória do Palmeiras por 2 a 1 sobre o River Plate, pela ida das quartas de final da Copa Libertadores. O zagueiro abriu o placar para o Verdão no Monumental e isolou-se no ranking de maior zagueiro artilheiro na competição continental.

Agora, o capitão palmeirense tem 14 bolas na rede na competição, ultrapassando o chileno Rubén Espinoza, que foi campeão com o Colo-Colo-CHI em 1991. O camisa 15 do Verdão ocupa, ainda, o terceiro lugar no ranking de artilheiros do Palmeiras na competição continental. Rony é o líder, com 23 tentos.

Gustavo Gómez é uma das lideranças do Palmeiras e está no clube desde 2018. O atleta já conquistou, com o Alviverde 12 títulos, incluindo duas Libertadores (2020 e 2021). Com o tento, superou o meio-campista Valdivia e se isolou na oitava posição entre os maiores marcadores do clube no século XXI e entre os estrangeiros com mais bolas na rede: 42.

Gómez celebra feito contra o River

Gustavo Gómez aproveitou a cobrança de escanteio de Andreas Pereira, na medida, para abrir o placar logo aos cinco minutos do primeiro tempo. Vitor Roque, aos 40, foi responsável por anotar o segundo tento palmeirense. O River Plate pressionou no fim e diminuiu com Martínez Quarta.

"Feliz demais. Nós enfrentamos um time que nos últimos tempos é um dos mais vencedores da Argentina. Tem o melhor treinador da história, ganhou várias Libertadores. É um adversário forte como nós. Sabíamos que seria difícil. Eles mudaram o esquema no segundo tempo e complicou um pouco a gente", disse à ESPN.

"Mas, no primeiro tempo fizemos um jogo bom, podíamos ter feito mais gols. Mas, o mais importante é a vitória. Tomamos um gol, o que pode acontecer. Obviamente estávamos cuidando do resultado, não é fácil jogar e ganhar aqui", seguiu.

Palmeiras derruba invencibilidade do River no Monumental

A vitória do Palmeiras por 2 a 1 derrubou a invencibilidade do River Plate em sua casa na Libertadores depois de 18 jogos. A equipe argentina não perdia no Monumental desde 2021. A última derrota foi a de 1 a 0 para o Atlético-MG, nas quartas de final daquela temporada. Depois disso, foram 13 vitórias e cinco empates.

A derrota para o Verdão foi a primeira do River nesta edição de Libertadores e apenas a terceira em toda a temporada. O clube argentino também defendia uma série de 12 jogos sem perder no ano. O último revés havia sido para a Inter de Milão, na Copa do Mundo de Clubes.

Palmeiras e River Plate voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira, pela volta das quartas da Libertadores. A bola rola às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque.