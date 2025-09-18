Topo

Esporte

Gallardo admite domínio do Palmeiras, mas avisa: 'gol nos deixa vivos'

Marcelo Gallardo, do River Plate, em jogo contra o Palmeiras pela Copa Libertadores - Juan MABROMATA / AFP
Marcelo Gallardo, do River Plate, em jogo contra o Palmeiras pela Copa Libertadores Imagem: Juan MABROMATA / AFP
do UOL

Do UOL, em São Paulo

18/09/2025 10h35

O técnico Marcelo Gallardo vê o River Plate "vivo" contra o Palmeiras apesar da derrota por 2 a 1, ontem, no Monumental, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores.

Saio com a expectativa que ficou no final. O gol de diferença nos deixa vivos. Seria difícil com a diferença de dois gols. O que demonstramos no 2º tempo me deixou feliz também. O Palmeiras nos demonstrou respeito. Marcelo Gallardo, técnico do River Plate

Relacionadas

'Flaco-Roque ainda é grande notícia': Colunistas exaltam dupla do Palmeiras

Dono da posição? Alicia e PVC exaltam Andreas titular no Palmeiras

Nesse Palmeiras, o cara se chama Flaco López

No 1º tempo, o Palmeiras jogou como quis, e, no 2º tempo, nós jogamos como quisemos. Estamos vivos, temos que corrigir os erros que cometemos. Gustavo Gómez cabeceia bem nas duas áreas, e aí nós falhamos. Mas vamos ver como a gente corrige o que falhou.

Gallardo celebrou o poder de reação do River e se mostrou otimista para o jogo de volta: "Estamos vivos e a diferença é de um gol. Nossa equipe conseguiu demonstrar reação. Já vivemos situações parecidas em outros momentos [da história da Libertadores], mas isso é passado. Agora, temos que tentar escrever uma nova história contra um rival que tem hierarquia, mas que também nos mostrou respeito. Estamos vivos".

O River Plate precisa de uma vitória por dois gols de saldo para avançar direto à semifinal. Já um triunfo por um gol de saldo leva o jogo para os pênaltis.

O Palmeiras, por outro lado, se classifica com um empate. O confronto está marcado para a próxima quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Esporte

Pênalti ou impedimento? CBF vê acerto do árbitro no Botafogo x Mirassol

Ronaldo cita coragem de Samir na CBF: 'Muito do que faz era minha ideia'

Após tropeço em casa, Davide Ancelotti diz respeitar vaias do torcedor do Botafogo

Jornal espanhol destaca atuação de Vitor Roque em vitória do Palmeiras: "Monumental"

Endrick volta a treinar no Real Madrid após 4 meses e busca recuperar espaço perdido no elenco

Asencio, do Real Madrid, será julgado por supostamente compartilhar vídeo sexual sem consentimento

República Tcheca bate a China em três sets e elimina o Brasil do Mundial de vôlei masculino

Bisping afirma que Dana White está certo em desconfiar de Jon Jones

Rep. Tcheca bate a China, e Brasil está eliminado do Mundial de Vôlei

Na estreia como titular, Andreas Pereira mostra personalidade no Palmeiras

Imprensa argentina vê 'River vivo' contra Palmeiras na Libertadores: 'Da decepção ao sonho'