Gallardo admite domínio do Palmeiras, mas avisa: 'gol nos deixa vivos'

O técnico Marcelo Gallardo vê o River Plate "vivo" contra o Palmeiras apesar da derrota por 2 a 1, ontem, no Monumental, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores.

Saio com a expectativa que ficou no final. O gol de diferença nos deixa vivos. Seria difícil com a diferença de dois gols. O que demonstramos no 2º tempo me deixou feliz também. O Palmeiras nos demonstrou respeito. Marcelo Gallardo, técnico do River Plate

No 1º tempo, o Palmeiras jogou como quis, e, no 2º tempo, nós jogamos como quisemos. Estamos vivos, temos que corrigir os erros que cometemos. Gustavo Gómez cabeceia bem nas duas áreas, e aí nós falhamos. Mas vamos ver como a gente corrige o que falhou.

Gallardo celebrou o poder de reação do River e se mostrou otimista para o jogo de volta: "Estamos vivos e a diferença é de um gol. Nossa equipe conseguiu demonstrar reação. Já vivemos situações parecidas em outros momentos [da história da Libertadores], mas isso é passado. Agora, temos que tentar escrever uma nova história contra um rival que tem hierarquia, mas que também nos mostrou respeito. Estamos vivos".

O River Plate precisa de uma vitória por dois gols de saldo para avançar direto à semifinal. Já um triunfo por um gol de saldo leva o jogo para os pênaltis.

O Palmeiras, por outro lado, se classifica com um empate. O confronto está marcado para a próxima quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque.