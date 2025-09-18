'Freguês de brasileiros', River Plate não reverte derrota em casa na Libertadores há sete anos

A vitória do Palmeiras sobre o River Plate nesta quarta-feira, pela Libertadores, não chega a definir a classificação brasileira à semifinal. Por outro lado, pelo histórico dos argentinos nesse cenário, o palmeirense pode ter ainda mais confiança para a volta, na próxima semana: desde 2018, o River não consegue reverter uma derrota em duelos de ida no mata-mata da principal competição continental.

Em 2018, o River chegou a perder o confronto de ida da semifinal, no Monumental de Nuñez, para o Grêmio. O resultado de 1 a 0 permitia à equipe de Renato Gaúcho, que defendia o título continental, empatar em casa para avançar à decisão. No entanto, também sob o comando de Gallardo, os argentinos venceram por 2 a 1 e, pelo critério de desempate de gols marcados fora de casa, se garantiram na final - da qual sairia campeão, em confronto com o Boca Juniors.

Antes disso, a única outra ocasião em que o River Plate conseguiu reverter derrota na ida se deu em 2015, nas quartas de final, contra o Cruzeiro. Naquela temporada, depois de ser derrotado em Buenos Aires por 1 a 0, venceu por 3 a 0 em Belo Horizonte, e também terminaria o ano com o título. Apenas brasileiros conseguiram derrotar o River em jogos de ida de mata-mata como visitante na Libertadores.

Desde então, o cenário não é favorável. Nas temporadas de 2020 e 2021, contra Palmeiras e Atlético-MG, o River não conseguiu fazer valer o fator casa nos confrontos com os rivais do Brasil. Vale destacar que nestas edições, em função da pandemia do covid-19, os jogos foram disputados sem torcida. Fator positivo para os brasileiros, que conseguiram aproveitar o cenário e conseguir bons resultados em Buenos Aires.

A derrota para o Palmeiras nesta quarta-feira foi a primeira do River Plate em casa, pela Libertadores, desde que o Monumental foi reinaugurado, com capacidade expandida, em 2023. Na última temporada, Gallardo viu sua equipe ser eliminada pelo Atlético-MG, depois de derrota na ida da semifinal em Belo Horizonte, por 3 a 0. Na volta, com o estádio em Buenos Aires lotado, não conseguiu sair do empate sem gols.

A "freguesia" também é um peso para o River Plate em mata-matas. Em confrontos diretos - já que, no passado, a fase semifinal era disputada por grupos -, os argentinos enfrentaram times do Brasil em 15 oportunidades. Destas, saiu vitorioso em seis - 40% dos confrontos.

O Palmeiras, rival neste ano, nunca foi eliminado pelo River. Em 1999 e 2020, anos em que foi campeão, eliminou os argentinos na fase semifinal. O mesmo vale para o Atlético-MG, que tirou o adversário da competição em 2021 e 2024.

Além do Grêmio, em 2018, o River só conseguiu eliminar o Athletico-PR (oitavas de 2020), Corinthians (oitavas de 2003 e 2006) e Cruzeiro (quartas de 2015 e oitavas de 2019) ao longo de sua história. O histórico negativo diante dos brasileiros também contabiliza vice-campeonatos diante do Cruzeiro (1976) e Flamengo (2019).

Apesar da derrota, o técnico Marcelo Gallardo e a imprensa argentina mantém vivas as esperanças de classificação, em especial com o gol de Martinez Quarta, na reta final do segundo tempo, que deixou a vantagem alviverde em apenas um gol, podendo vencer pelo placar mínimo para decidir a classificação nos pênaltis.

"O gol de diferença nos mantém vivos, com dois gols teria sido mais difícil. Estamos vivos, há uma diferença de um gol. Temos de corrigir os erros, principalmente o gol em jogada de bola parada. Veremos como corrigir esses defeitos. A diferença de um gol é pequena", afirmou Marcelo Gallardo, na entrevista coletiva após a derrota por 2 a 1.

O duelo de volta entre River e Palmeiras acontece já na próxima quarta-feira, 24, a partir das 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque. Abel Ferreira tenta seu terceiro título da Libertadores desde que chegou ao País, e também busca retornar à semifinal, depois de ser eliminado pelo Botafogo nas oitavas de final na última temporada.

DESEMPENHO DO RIVER PLATE APÓS SER DERROTADO EM CASA NO MATA-MATA DA Libertadores

2025 - semifinal - River 1 x 2 Palmeiras

2021 - quartas - River 0 x 1 Atlético-MG (eliminado)

2020 - semifinal - River 0 x 3 Palmeiras (eliminado)

2018 - semifinal - River 0 x 1 Grêmio (classificado)

2015 - quartas - River 0 x 1 Cruzeiro (classificado)

2002 - oitavas - River 1 x 2 Grêmio (eliminado)

RETROSPECTO DO RIVER PLATE CONTRA TIMES BRASILEIROS NO MATA-MATA DA LIBERTADORES

2024 - semifinal - Atlético-MG (eliminado)

2023 - oitavas - Internacional (eliminado)

2021 - quartas - Atlético-MG (eliminado)

2020 - semifinal - Palmeiras (eliminado)

2020 - oitavas - Athletico-PR (classificado)

2019 - final - Flamengo (vice-campeão)

2019 - oitavas - Cruzeiro (classificado)

2018 - semifinal - Grêmio (classificado)

2015 - quartas - Cruzeiro (classificado)

2006 - oitavas - Corinthians (classificado)

2005 - semifinal - São Paulo (eliminado)

2003 - oitavas - Corinthians (classificado)

1999 - semifinal - Palmeiras (eliminado)

1998 - semifinal - Vasco (eliminado)

1976 - final - Cruzeiro (vice-campeão)