Fortaleza anuncia Fred, ídolo do Fluminense, como técnico da base

Fred Guedes, ex-atacante, anunciado como treinador do Sub-18 do Fortaleza - Reprodução
18/09/2025 13h34

Na noite da última quarta-feira, Fred, ex-atacante, ídolo e o maior artilheiro da história do Fluminense, foi oficializado como treinador do time sub-18 do Fortaleza.

"Estou muito feliz em iniciar este novo ciclo na minha vida dentro do futebol. Acredito no poder transformador que o esporte tem de mudar vidas, como mudou a minha e a da minha família, e espero contribuir na formação de novos atletas, não apenas técnica e taticamente, mas também como seres humanos", disse Fred.

"Estou completamente motivado e prometo viver intensamente o clube no dia a dia, dedicando-me ao máximo para honrar suas cores e valores", acrescentou o novo treinador da equipe Sub-18.

História em campo

Como jogador, Fred conquistou o bicampeonato brasileiro e a Copa América, além de disputar duas Copas do Mundo, sendo titular na edição de 2014. O atleta encerrou sua carreira profissional em 2022 e, desde então, vem se formando em cursos e especializações, como a Licença A da CBF Academy. No Fortaleza, ele chega para a primeira experiência como técnico.

Marcelo Paz, CEO do Fortaleza, ressaltou a trajetória vitoriosa de Fred e falou sobre as expectativas para o trabalho do ex-jogador na base do Leão de Pici.

"Tenho certeza de que sua chegada vai engrandecer ainda mais as nossas categorias de base, proporcionando aos nossos jovens atletas um aprendizado valioso com a chance de se desenvolver ao lado de uma grande referência", disse.

