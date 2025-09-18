Fórmula 1: programação e onde assistir ao Grande Prêmio do Azerbaijão

O Grande Prêmio do Azerbaijão, 17ª das 24 etapas do Campeonato Mundial de Fórmula 1, será disputado neste final de semana, entre sexta-feira (19) e domingo (21), no circuito de Baku, uma das pistas mais longas da temporada.

O primeiro GP foi realizado em 2017, com Daniel Ricciardo (na época em que era piloto da Red Bull) sendo vencedor da etapa. O único piloto que conseguiu ganhar duas vezes no circuito foi Sergio Pérez, em 2021 e 2023. Neste ano, o favoritismo é da McLaren, que, inclusive, poderá se consagrar campeã do campeonato de construtores.

Onde assistir:

Na TV aberta, a corrida e a classificação serão exibidas na TV Band. Já a Bandsports transmite os treinos e a classificação na TV fechada. Outra opção é assistir tudo pelo streaming oficial da F1.

Horários Grande Prêmio do Azerbaijão:

Sexta-feira, 19 de setembro

- Treino livre 1: 5h30 (de Brasília)



- Treino livre 2: 9h

Sábado, 20 de setembro

- Treino livre 3: 5h30



- Classificação: 9h

Domingo, 21 de setembro

- Corrida: 8h (51 voltas, com uma extensão de 6,003 km).