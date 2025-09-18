Topo

Esporte

Fluminense se reapresenta e inicia preparação para encarar o Vitória

18/09/2025 18h15

Nesta quinta-feira, após a derrota por 1 a 0 para o Lanús, pela Sul-Americana, o Fluminense se reapresentou no CT Carlos Castilho e iniciou a preparação para encarar o Vitória, pelo Brasileirão.

Para este confronto, o técnico Renato Gaúcho deve poupar seus principais jogadores, já que utilizou força máxima no duelo contra o time argentino.

O Fluminense chega para o confronto precisando dar uma resposta, já que não vence há três jogos no Brasileirão. São duas derrotas, contra Red Bull Bragantino e Corinthians, respectivamente, e um empate diante do Santos.

O Tricolor carioca se encontra em décimo, com 28 pontos conquistados. Por outro lado, o Vitória é o 17º, com 22 somados.

O jogo, válido pela 24ª rodada, será realizado às 16h (de Brasília), no Barradão, em Salvador.

