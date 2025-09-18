Flamengo faz gol-relâmpago, vence Estudiantes, mas leva duro golpe no fim

Com direito a um gol-relâmpago de Pedro, aos 15 segundos, e outro de Varela, aos oito minutos, o Flamengo teve tudo para levar uma grande vantagem para a Argentina, mas o Estudiantes descontou no fim com Carrillo: 2 a 1 no Maracanã, e o duelo segue em aberto nas quartas de final da Copa Libertadores.

Pode empatar - Com o resultado, o Rubro-Negro tem a vantagem do empate na volta, em La Plata (ARG), no próximo dia 25, para ficar com a vaga nas semifinais.

Gol mais rápido do Fla na história da Libertadores - O gol de Pedro aos 15 segundos da etapa inicial foi o mais rápido da história do Flamengo na Libertadores e o 9º no geral. O primeiro é do peruano Félix Suarez, do Alianza Lima (PER), em 1976, aos seis segundos.

Outra marca histórica — Pedro também chegou ao seu 150º gol pelo Flamengo.

Polêmica com arbitragem — O árbitro colombiano Andres Rojas expulsou Plata com dois amarelos (o segundo pra lá de polêmico) no segundo tempo. Com um jogador a mais, o Estudiantes descontou nos minutos finais.

Varela retorna com estrela — Preservado na vitória sobre o Juventude, no último domingo, por estar com uma pubalgia, o lateral direito uruguaio brilhou com um golaço e uma boa atuação.

Alex Sandro e Jorginho vetados - O lateral esquerdo se recupera de uma lesão na panturrilha esquerda. Já o volante segue com um incômodo muscular.

O jogo

O Flamengo iniciou a partida em ritmo avassalador, abrindo o placar com Pedro logo aos 15 segundos. Atônitos, os argentinos assistiam o Rubro-Negro seguir atacando feito uma avalanche, chegando ao segundo facilmente com Varela. E cabia mais. Com Saúl inspirado no meio de campo e os pontas Samuel Lino e Plata "lisos" pelos lados, o Fla empilhava chances e ainda viu o experiente goleiro uruguaio Muslera fazer um milagre ao pegar um chute à queima-roupa de Pedro.

No segundo tempo, o Flamengo baixou o ritmo. O time não iniciou com o mesmo ímpeto da etapa inicial e passou a fazer um jogo mais "cozinhado". Aos poucos, a equipe começou a dar indícios de cansaço, e o técnico Filipe Luís sacou Saúl, Arrascaeta e Pedro para dar um fôlego novo com Allan, Luiz Araújo e Bruno Henrique. Faltou, porém, mais criatividade para ampliar o resultado. No fim, o Rubro-Negro caiu na "pilha" dos argentinos no jogo de empurra-empurra, teve Plata expulso e sofreu um gol aos 45.

Gols e lances

Você piscou e já teve gol — Logo aos 15 segundos do primeiro tempo, Pedro foi raçudo, ganhou uma dividida na intermediária e tocou para Plata, que devolveu para o atacante. Ao melhor estilo pivô, o camisa 9 girou sobre o zagueiro e já virou batendo no canto do goleiro Muslera para fazer o primeiro para o Flamengo.

Fla amplia rápido de lateral para lateral — Oito minutos depois, Ayrton Lucas foi à linha de fundo e cruzou de maneira açucarada para Varela, livre, emendar uma bonita chicotada de primeira ampliando para o Rubro-Negro.

Expulso! - Em lance controverso, Plata foi desarmar Rodríguez e recebeu um chute do defensor. O árbitro viu falta do jogador do Fla, deu o segundo cartão amarelo e expulsou Plata aos 36 minutos do segundo tempo. Os rubro-negros alegaram que, no lance, quem sofreu a falta foi o atacante.

Gol e ducha de água fria — Aos 45 minutos, em uma bola cruzada na área, Carrillo pegou de voleio e diminuiu para o Estudiantes.

FLAMENGO 2 X 1 ESTUDIANTES

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Competição: Copa Conmebol Libertadores (quartas de final - jogo de ida)

Data e hora: 18 de setembro de 2025, às 21h30 (horário de Brasília)

Árbitro: Andres Rojas (COL)

Auxiliares: Alexander Guzmán (COL) e John León (COL)

VAR: Nicolás Gallo (COL)

Cartões amarelos: Samuel Lino, Saúl, Plata, Bruno Henrique (FLA); Facundo Farías, Núñez (EST)

Cartões vermelhos: Plata (FLA)

Gols: Pedro, aos 15 segundos do primeiro tempo (FLA); Varela, aos 8 minutos do primeiro tempo (FLA); Carrillo, aos 45 minutos do segundo tempo (EST)

Flamengo: Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas: De la Cruz, Saúl (Allan) e Arrascaeta (Luiz Araújo); Samuel Lino, Plata e Pedro (Bruno Henrique). Técnico: Filipe Luís.

Estudiantes: Muslera, Gómez, Santiago Núñez, Facundo Rodríguez e Arzamendia; Ezequiel Piovi (Benedetti), Santiago Ascacibar e Mikel Amondarain; Cristian Medina (Palacios), Facundo Farías (Alexis Castro) e Guido Carrillo. Técnico: Eduardo Dominguez.