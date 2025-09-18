Flamengo x Estudiantes: horário e onde assistir ao jogo da Libertadores
Flamengo e Estudiantes se enfrentam na noite de hoje, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores 2025.
Onde assistir? ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma). O Placar UOL acompanha em tempo real.
O Flamengo chega embalado após eliminar o Internacional nas oitavas de final. O Rubro-Negro venceu os dois jogos, somando 3 a 0 no placar agregado.
Já o Estudiantes passou pelo Cerro Porteño. A equipe argentina venceu o duelo de ida, no Paraguai, por 1 a 0, e empatou a partida decisiva em 0 a 0, jogando em casa.
A partida de volta acontece no dia 25 de setembro na Argentina. Quem avançar no confronto enfrenta Racing ou Veléz Sarsfield nas semifinais.
Flamengo x Estudiantes -- Copa Libertadores
- Data e hora: 18 de setembro, às 21h30 (de Brasília)
- Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
- Transmissão: ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming --de acordo com as condições da plataforma)