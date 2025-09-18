Topo

Esporte

Flamengo x Estudiantes: horário e onde assistir ao jogo da Libertadores

do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

18/09/2025 05h30

Flamengo e Estudiantes se enfrentam na noite de hoje, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores 2025.

Onde assistir? ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma). O Placar UOL acompanha em tempo real.

O Flamengo chega embalado após eliminar o Internacional nas oitavas de final. O Rubro-Negro venceu os dois jogos, somando 3 a 0 no placar agregado.

Relacionadas

River milionário gastou mais do que Fla, mas está bem longe do Palmeiras

Rossi vai de aposta não aproveitada no Estudiantes ao auge no Flamengo

'Nomes importantes da Europa mostraram interesse em vir pro Fla', diz Boto

Já o Estudiantes passou pelo Cerro Porteño. A equipe argentina venceu o duelo de ida, no Paraguai, por 1 a 0, e empatou a partida decisiva em 0 a 0, jogando em casa.

A partida de volta acontece no dia 25 de setembro na Argentina. Quem avançar no confronto enfrenta Racing ou Veléz Sarsfield nas semifinais.

Flamengo x Estudiantes -- Copa Libertadores

  • Data e hora: 18 de setembro, às 21h30 (de Brasília)
  • Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
  • Transmissão: ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming --de acordo com as condições da plataforma)

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Esporte

Rivais na Libertadores, elenco do São Paulo vale mais de 5 vezes o da LDU

Corinthians volta a ter lateral lançado por Ramón após espera por renovação

Letal na Libertadores, Bruno Henrique volta ao Fla após decisões do STJD

Abel dá novo golpe na Argentina com Andreas maestro e spoiler no pré-jogo

Ronaldo vê SAF como saída para o Corinthians, mas recua sobre investimento

Torcedora queima cabelo em festa do time, e vídeo assusta: 'Não vi o fogo'

Por que o surfe de ondas gigantes precisa da volta de um circuito mundial

Flamengo x Estudiantes: horário e onde assistir ao jogo da Libertadores

LDU x São Paulo: horário e onde assistir ao jogo da Libertadores

Ela perdeu o irmão e usou basquete como transformação: 'Está me vendo'

Enzo e Wendell viajam, mas lateral esquerda é incógnita no São Paulo contra a LDU