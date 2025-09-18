Flamengo toma gol após expulsão e abre vantagem mínima sobre o Estudiantes
O Flamengo ficou mais perto da classificação para a semifinal da Libertadores. Nesta quinta-feira, os rubro-negros venceram por 2 a 1 o Estudiantes-ARG, no Maracanã, no confronto de ida das quartas de final. Os flamenguistas marcaram os gols da vitória no primeiro tempo, com Pedro e Varela. Os argentinos descontaram na etapa final, com Carrillo, após a polêmica expulsão de Plata, ao receber o segundo amarelo.
Situação do confronto
As duas equipes voltam a se enfrentar na próxima quinta-feira, em La Plata, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Jorge Luis Hirschi. Os cariocas podem empatar que se classificam para as semifinais da Libertadores. Em caso de igualdade no agregado, a decisão vai aos pênaltis. Quem avançar deste confronto, pega o vencedor de Racing x Vélez Sarsfield na semifinal.
? Resumo do jogo
?? Flamengo 2 x 1 Estudiantes ??
? Competição: partida de ida das quartas de final da Copa Libertadores
?? Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
? Data: 18 de setembro de 2025 (quinta-feira)
? Horário: 21h30 (de Brasília)
? Cartões Amarelos: Samuel Lino, Bruno Henrique e Saul (Flamengo); Farias, Nuñez e Castro (Estudiantes)
? Cartões Vermelhos: Plata (Flamengo)
Arbitragem
Árbitro: Andrés Rojas (COL)
Assistentes: Alexander Guzman (COL) e John León (COL)
VAR: Nicolas Gallo (COL)
Gols
? Flamengo: Pedro, aos 18' do 1ºT; Varela, aos 8' do 1ºT
? Estudiantes: Carrillo, aos 45' do 2ºT
Escalações
?? Flamengo
Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; De La Cruz, Saúl (Allan) e Arrascaeta (Luiz Araújo); Plata, Pedro (Bruno Henrique) e Samuel Lino (Danilo)
Técnico: Filipe Luís
?? Estudiantes
Muslera; Gómez, Nuñez, Rodríguez e Arzamendía (Perez); Ascacíbar, Amondarain (Allario), Piovi (Benedetti), Médina (Palacios) e Farías (Castro); Carrillo
Técnico: Eduardo Domínguez
Como foi o jogo?
Flamengo começou a partida com tudo e abriu o placar aos 18 segundos. Plata tocou para Pedro na área. O atacante girou sobre a marcação e mandou para a rede.
Os rubro-negros não mudaram a postura e continuaram pressionando o Estudiantes. Assim, os cariocas ampliaram o placar aos 8 minutos. Ayrton Lucas cruzou para Varela acertar belo chute de primeira, sem chance para Muslera.
Segundo tempo
Nos minutos finais, o Flamengo ficou com um jogador a menos. Plata recebeu o segundo cartão amarelo e acabou expulso. A partir daí, o Estudiantes pressionou para diminuir o prejuízo. Os argentinos conseguiram marcar aos 45 minutos, com Carrillo. Assim, os cariocas vão para o duelo de volta com a vantagem mínima.
Próximos jogos
Flamengo
Recebe o Vasco da Gama, pela 24ª rodada do Brasileirão, no Maracanã, às 17h30 do domingo.
Estudiantes
Recebe o Defensa y Justicia, pela nona rodada do Clausura do Campeonato Argentino, no Estádio Jorge Luis Hirschi, às 19h da próxima segunda-feira (22).