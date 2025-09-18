Flamengo sofre gol no fim e deixa escapar boa vantagem diante do Estudiantes na Libertadores

O Flamengo desperdiçou grande chance de abrir boa vantagem sobre o Estudiantes no duelo de ida das quartas de final da Copa Libertadores. Nesta quinta-feira, após início arrasador e dois gols em oito minutos, o time brasileiro abusou de desperdiçar chances, acabou vazado no fim e com triunfo por apenas 2 a 1, vai à La Plata, na próxima semana precisando de um empate por vaga na semifinal e com sentimento que poderia mais no Maracanã.

Foram necessários somente 15 segundos para os cariocas abrirem frente no marcador. Pedro tirou o zero do placar. Antes dos dez minutos, Varela ampliou após pressão impressionante e belo voleio. Além dos dois gols, o Flamengo produziu bastante e poderia até celebrar uma goleada. Não fez e, após expulsão injusta de Plata, acabou levando um golpe duro com gol no fim.

Sob linda queima de fogos e cântico de "eu sempre te amarei, onde estiver, estarei" das lotadas e entusiasmadas arquibancadas, o Flamengo pisou no gramado do Maracanã ciente que tinha o dever de abrir boa vantagem para ter calma na decisão da próxima semana, em La Plata, na Argentina, onde os torcedores argentinos costumam fazer enorme pressão.

Mesmo favorito, os cariocas sabiam que do outro lado tinha uma camisa pesada. O Estudiantes tem quatro títulos da Libertadores, e dois deles foram em finais com brasileiros, o primeiro contra o Palmeiras em 1968 e o último, em 2009, diante do Cruzeiro. Desta maneira, a ideia era uma blitz inicial.

E bastaram somente 15 segundos para o grito de gol ecoar. O Flamengo deu a saída com toques para frente. Depois de dividir e recuperar a bola, Pedro recebeu na área, protegeu do defensor e, em belo giro, mandou às redes. O centroavante era dúvida com a opção de Bruno Henrique dar mais velocidade ao ataque.

O ritmo flamenguista era alucinante e o segundo não demorou. O lateral-direito Varela acertou lindo voleio diante dos assustados argentinos, que sequer passavam do meio-campo, ampliando com apenas oito minutos. Sufocante, o Flamengo poderia ter feito o terceiro aos 20. Merecia. Depois de driblar o zagueiro dentro da área, Pedro ia anotar uma pintura, mas a defesa do goleiro estragou a festa.

Com o passar do tempo, o Estudiantes conseguiu equilibrar as ações em toques cadenciados, na tentativa de diminuir os sustos. Segurar a bola foi a fórmula encontrada para os visitantes 'respirarem' em campo em tentativa desesperada de não levar uma desvantagem ainda maior ao descanso. Conseguiram. Ao Flamengo, o sentimento era de que cabia mais.

O começo da etapa final pareceu uma reprise dos 45 minutos iniciais, com o Flamengo chegando bem, mas desta vez sem capricho nas finalizações de Plata. Samuel Lino, com marcação reforçada, seguia atormentando os argentinos. A obrigação dos visitantes de reduzir a desvantagem e, por consequência, sair de trás, dava espaços não aproveitados pelos brasileiros.

Filipe Luís atendeu ao clamor da torcida e mexeu no setor ofensivo ciente da necessidade do terceiro gol. Lançou Luiz Araújo e Bruno Henrique na vaga dos desgastados Arrascaeta e Pedro, buscando resgatar aquele ímpeto do começo do jogo. A expulsão, equivocada, de Plata, atrapalhou os planos e o resultado que era gigante ficou apertado com Carrillo descontando aos 45 minutos.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 2 X 1 ESTUDIANTES

FLAMENGO - Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Saúl (Allan), De la Cruz e Arrascaeta (Luiz Araújo); Plata, Samuel Lino (Danilo) e Pedro (Bruno Henrique). Técnico: Filipe Luís.

ESTUDIANTES - Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Facundo Rodríguez e Arzamendia (Pérez); Ascacíbar, Amondarain (Alario), Piovi (Benedetti) e Medina (Palacios); Farías (Castro) e Carrillo. Técnico: Eduardo Domínguez.

GOLS - Pedro, aos 15 segundos, e Varela, aos 8 minutos do primeiro tempo; Carrillo, aos 45 do segundo.

CARTÕES AMARELOS - Farías, Castro e Santiago Núñez (Estudiantes); Saúl, Samuel Lino e Bruno Henrique (Flamengo).

CARTÃO VERMELHO - Plata (Flamengo).

ÁRBITRO - Andrés Rojas (COL).

RENDA - R$ 6.628.523,75.

PÚBLICO - 71.977 presentes.

LOCAL - Maracanã, no Rio (RJ).