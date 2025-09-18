'Flaco-Roque ainda é grande notícia': Colunistas exaltam dupla do Palmeiras

A vitória do Palmeiras sobre o River Plate no Monumental ajudou a consolidar a dupla de ataque formada por Flaco López e Vitor Roque. No Fim de Papo, Alicia Klein e Danilo Lavieri analisaram a evolução dos jogadores com a formação.
Os dois foram os responsáveis diretos pelo segundo gol do Palmeiras na vitória por 2 a 1. Flaco López deu bela assistência para Vitor Roque balançar as redes.
A dupla Flaco López e Vitor Roque já atuou junta em oito partidas. O argentino soma sete participações diretas em gol (5G e 2A) no período, enquanto o camisa 9 marcou sete vezes e contribuiu com quatro assistências.
Alicia: Infelizmente, Abel não encontrou dupla antes
Podemos criticar o Abel por não ter encontrado essa solução antes [a dupla Flaco López e Vitor Roque]? Podemos. Mas são muitos fatores que temos que considerar. O fato é que encontrou agora e vem funcionando muito bem. Os dois se beneficiaram muito de jogar na dupla.
Alicia Klein
Lavieri: Grande notícia é Flaco e Vitor Roque
O Palmeiras ganha com o Andreas Pereira, uma opção muito importante. [...] Então, o Andreas é uma boa notícia, mas para ser confirmada precisa de sequência. Agora, Flaco López e Vitor Roque, essa sim.
Danilo Lavieri
Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte
Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:
Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)
Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)
Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)
Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)
Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)
Confira os horários das lives do UOL Esporte
08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.
08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia
14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.
O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.