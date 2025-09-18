Estrela do boxe processa ex-noiva para recuperar quase R$ 2 milhões em presentes

Topo

Um dos maiores astros do boxe na atualidade, Devin Haney entrou na Justiça contra sua ex-noiva, Leena Sayed, de acordo com o site 'TMZ Sports'. Ainda segundo a publicação, o processo movido pelo ex-campeão mundial contra sua antiga companheira tem como objetivo a devolução de presentes avaliados em cerca de 350 mil dólares (aproximadamente R$ 1,8 milhão).

O pugilista norte-americano alega que presenteou sua ex-companheira - com quem tem uma filha - sob a premissa de que os dois se casariam. Mas, na visão de Haney, pelas leis da Califórnia (EUA), onde residem, Leena Sayed deveria ter devolvido todos os presentes recebidos, já que foi ela quem terminou o relacionamento entre eles.

A lista de presentes inclui bolsas da marca Hermès, um relógio Audemars Piguet, um anel de diamante, brincos de diamante e outros presentes caros. Devin Haney alega que, no total, toda a situação já lhe custou mais de 500 mil dólares (cerca de R$ 2,6 milhões) em danos.

Duas ações em um mês

Esta é a segunda vez que Devin Haney entra com uma ação na Justiça contra sua ex-noiva no último mês. Há algumas semanas, o pugilista processou Leena Sayed alegando ter sido extorquido e difamado. Cerca de dois meses antes, a antiga companheira do boxeador acionou a Justiça e conseguiu uma ordem de restrição temporária por violência doméstica contra o ex-campeão.

