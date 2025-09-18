'Espetacular' e 'baixamos o ritmo': Jogadores do Palmeiras avaliam vitória

Gustavo Gómez, Vitor Roque e Andreas Pereira, os protagonistas na vitória do Palmeiras contra o River na Argentina, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores, avaliaram o triunfo da equipe após a partida.

Na avaliação dos jogadores, o Alviverde fez um ótimo primeiro tempo e acabou baixando o ritmo na etapa final.

Veja o que eles disseram

Acho que tivemos um jogo bom no 1º tempo, várias chances de fazer até mais gols, mas não deu. No 2º tempo o River fez mudanças e abaixamos o ritmo, obviamente pe difícil jogar aqui e temos um adversário muito forte, que tem muita história. Tomamos um gol que acontece, mas o mais importante é levar a vitória pra casa. Gustavo Gómez.

A gente sabia que ia ser um jogo muito difícil, como foi. O professor preparou a gente perfeitamente para o jogo. Eles têm muita qualidade, demonstra que eles são muito perigosos, e a gente sabe que ainda tem a volta. Andreas Pereira.

Feliz pelo gol, pela vitória. Vitória muito importante nesta noite, viemos em busca do melhor resultado e conseguimos a vitória. O primeiro tempo foi espetacular, marcamos dois gols, mas no segundo buscamos o contra-ataque e sofremos um gols, mas ficamos com a vitória. Vitor Roque.

O Alviverde volta a campo no sábado (20), às 21h (de Brasília), contra o Fortaleza, no Allianz Parque, pela 24ª rodada do Brasileirão. Pela Libertadores, o segundo jogo acontece na próxima quarta-feira (24), no mesmo horário, também no Allianz.