Topo

Esporte

'Espetacular' e 'baixamos o ritmo': Jogadores do Palmeiras avaliam vitória

Flavio Latif
do UOL

Do UOL, em São Paulo (SP)

18/09/2025 00h40

Gustavo Gómez, Vitor Roque e Andreas Pereira, os protagonistas na vitória do Palmeiras contra o River na Argentina, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores, avaliaram o triunfo da equipe após a partida.

Na avaliação dos jogadores, o Alviverde fez um ótimo primeiro tempo e acabou baixando o ritmo na etapa final.

Veja o que eles disseram

Acho que tivemos um jogo bom no 1º tempo, várias chances de fazer até mais gols, mas não deu. No 2º tempo o River fez mudanças e abaixamos o ritmo, obviamente pe difícil jogar aqui e temos um adversário muito forte, que tem muita história. Tomamos um gol que acontece, mas o mais importante é levar a vitória pra casa. Gustavo Gómez.

A gente sabia que ia ser um jogo muito difícil, como foi. O professor preparou a gente perfeitamente para o jogo. Eles têm muita qualidade, demonstra que eles são muito perigosos, e a gente sabe que ainda tem a volta. Andreas Pereira.

Feliz pelo gol, pela vitória. Vitória muito importante nesta noite, viemos em busca do melhor resultado e conseguimos a vitória. O primeiro tempo foi espetacular, marcamos dois gols, mas no segundo buscamos o contra-ataque e sofremos um gols, mas ficamos com a vitória. Vitor Roque.

O Alviverde volta a campo no sábado (20), às 21h (de Brasília), contra o Fortaleza, no Allianz Parque, pela 24ª rodada do Brasileirão. Pela Libertadores, o segundo jogo acontece na próxima quarta-feira (24), no mesmo horário, também no Allianz.

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Esporte

Abel valoriza vitória do Palmeiras sobre o River no Monumental, mas destaca: "Faltam mais 90 minutos"

'Espetacular' e 'baixamos o ritmo': Jogadores do Palmeiras avaliam vitória

PVC: 'River Plate ainda não perdeu como visitante no ano'

Brasil é dominado, cai para Sérvia e pode ser eliminado do Mundial de Vôlei

Palmeiras: Abel explica escalação surpresa de Andreas e lamenta convocação

Palmeiras: Abel mexeu mal? Colunistas debatem 2º tempo ruim contra River

Cuello, do Atlético-MG, passará por cirurgia após sofrer grave lesão em jogo contra o Bolívar

Andreas Pereira dá 1ª assistência pelo Palmeiras e analisa vitória sobre o River: "Jogo difícil"

Palmeiras faz 1º tempo primoroso, some no 2º, mas ganha do River Plate na Libertadores

Palmeiras toma sufoco no fim, mas vence o River fora de casa pelas quartas

Palmeiras vence River fora com Andreas garçom e brilho de Flaco-Roque