Escalação: Flamengo aposta em Varela no lugar de Royal contra Estudiantes

O técnico Filipe Luís escalou o Flamengo com Varela entre os titulares para a partida de hoje, contra o Estudiantes, às 21h30, no Maracanã, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores.

O que aconteceu

O lateral direito uruguaio está recuperado de uma pubalgia. Ele entra na vaga de Emerson Royal, que havia sido titular na vitória por 2 a 0 sobre o Juventude, no último domingo, pelo Campeonato Brasileiro.

Outro que retorna é Bruno Henrique, mas ele inicia no banco de reservas. O atacante tinha um incômodo na coxa direita e foi poupado diante dos gaúchos mesmo estando liberado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva. O STJD decidiu conceder um efeito suspensivo para os 12 jogos de seu gancho enquanto o recurso do Flamengo não é julgado no Pleno sobre as denúncias de envolvimento em manipulação de resultados.

Os desfalques confirmados são Alex Sandro e Jorginho. O lateral esquerdo se recupera de uma lesão na panturrilha esquerda e em seu setor atuará Ayrton Lucas. Já o volante segue com um incômodo muscular e sua vaga será ocupada por De la Cruz.

Exames não apontaram lesão em Jorginho, apenas um edema, mas ele ainda sente dores e o Flamengo optou por preservá-lo.

Escalação

Flamengo: Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas: De la Cruz, Saúl e Arrascaeta; Samuel Lino, Plata e Pedro. Técnico: Filipe Luís.