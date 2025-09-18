Escalação do São Paulo: Rigoni começa como titular contra a LDU em Quito

A escalação do São Paulo está definida para o duelo desta quinta-feira, contra a LDU, no estádio Casa Blanca, em Quito, no Equador, pela ida das quartas de final da Copa Libertadores.

A novidade fica por conta de Emiliano Rigoni, que fará seu primeiro jogo como titular desde que retornou ao São Paulo. O atacante foi acionado no último domingo, contra o Botafogo, teve atuação de destaque e quase marcou um gol, carimbando a trave.

A escalação do São Paulo completa conta com Rafael; Ferraresi, Arboleda e Alan Franco; Cédric Soares, Pablo Maia, Bobadilla, Marcos Antônio e Enzo Díaz; Rigoni e Luciano.

O Tricolor vai em busca de sua primeira vitória sobre a LDU em Quito. Em três confrontos, o São Paulo levou a pior em todos eles. Além do adversário, a equipe comandada por Hernán Crespo também terá de enfrentar a temida altitude.

O estádio da partida está localizado a mais de 2800m acima do nível do mar. Por isso, o ar rarefeito e outras consequências da altitude colocam o time do São Paulo em alerta nesta quinta-feira.

O vencedor deste duelo enfrentará na semifinal quem avançar entre Palmeiras e River Plate. Na última quarta-feira, o Verdão venceu o rival argentino por 2 a 1 em pleno Monumental de Núñez, garantindo uma boa vontade para o jogo de volta, no Allianz Parque.