Enzo e Wendell viajam, mas lateral esquerda é incógnita no São Paulo contra a LDU

Quem será o titular na lateral esquerda do São Paulo nesta quinta-feira, contra a LDU, em Quito, pela ida das quartas de final da Libertadores? Essa tem sido uma das principais perguntas feitas pelos torcedores tricolores às vésperas do importante confronto no Equador.

Enzo Díaz e Wendell, os dois principais jogadores da posição, viajaram com a delegação são-paulina, mas treinaram parcialmente com o restante do elenco na última terça-feira, dia da última atividade comandada pelo técnico Hernán Crespo antes do jogo contra a LDU.

Enzo Díaz sofreu um trauma no tornozelo esquerdo na vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo, no último domingo. Wendell, que o substituiu na partida, acabou sentindo um incômodo no adutor esquerdo e também precisou de cuidados após o triunfo no Morumbis.

Apesar dos problemas físicos de ambos os laterais esquerdos, o técnico Hernán Crespo garantiu logo após a vitória sobre o Botafogo de que Enzo Díaz reuniria condição de jogo para o duelo com a LDU pela Libertadores.

"Acho que foi uma contusão, quem vai falar é o Dr. Sabia que ele tinha problemas, porque sentiu. Acho que não é grave. Enzo não vai parar. Ele vai ter condição, você o conhece? Enzo vai jogar [contra a LDU], está tranquilo. Vamos ver como está Wendell, ele sofreu uma lesão, voltou e sentiu o adutor um pouco mais duro. Sempre tem riscos. O campo não estava regular, não estava como a gente gosta de jogar. Mas, ele jogou com muito sacrifício, muito coração, ficou dentro até o final, ainda sentiu dor, mas vamos ver. Espera-se que não seja grave", disse Crespo após a partida contra o Botafogo.

Sendo assim, o jovem Patryck Lanza ficou de sobreaviso e também viajou com o elenco para Quito. Caso os dois principais laterais esquerdos do plantel não reúnam condição de atuar em alto nível, o garoto revelado pelas categorias de base será o titular no setor justamente no jogo mais importante do ano para o São Paulo.