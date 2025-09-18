Topo

Esporte

Endrick volta a treinar no Real Madrid após 4 meses e busca recuperar espaço perdido no elenco

Madrid

18/09/2025 11h45

Em meio aos compromissos de início de temporada com a disputa da Champions League e a La Liga, o técnico Xabi Alonso teve uma boa notícia nesta quinta-feira. O atacante Endrick realizou o seu primeiro treino completo e foi um dos destaques da atividade.

Fora da equipe nos últimos quatro meses, o ex-palmeirense participou da atividade com o restante do elenco, não teve nenhuma limitação e se saiu muito bem. Os resultados de seus testes foram bastante satisfatórios.

Assim, o jovem atacante pode surgir como novidade no setor ofensivo do time merengue no duelo deste sábado, no confronto com o Espanyol, no Santiago Bernabéu.

Motivado, o atacante retorna em busca de um espaço no setor ofensivo onde somente Mbappé parece estar garantido como titular absoluto. O exemplo disso foi no último duelo, quando Vini Jr iniciou no banco e entrou depois no lugar do compatriota Rodrygo.

Endrick sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa direita na penúltima rodada do Campeonato Espanhol e não entrou em campo em nenhum jogo do Mundial de Clubes da Fifa. Em forma novamente, ele agora espera iniciar, de fato, a sua trajetória nesta temporada pelo Real Madrid.

