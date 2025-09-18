Em comemoração aos 115 anos, Corinthians lança lista do Google Maps; confira

O Corinthians anunciou, nesta quinta-feira, ainda em comemoração aos 115 anos de idade do clube, o lançamento de uma lista no Google Maps, com suporte direto da plataforma. O Timão se tornou o primeiro clube brasileiro a aproveitar o recurso.

A ação faz parte do aniversário do clube, comemorado no último dia primeiro, e brinda o mote da celebração: "Todos os Caminhos Levam ao Corinthians". A lista oferece ao torcedor uma lista com dezenas de endereços no Google Maps, bem como as histórias e curiosidades relacionadas ao clube em cada um deles.

"Além de trazer diversos pontos históricos e atrações desde já, em um segundo momento a ferramenta vai proporcionar informações de pontos de encontro de corinthianos pelo Brasil e pelo mundo. Ou seja, com a lista, o corinthiano que estiver no interior de São Paulo, no Rio de Janeiro ou em Londres saberá onde encontrar outros corinthianos para ver um jogo do Corinthians", disse Vinicius Azevedo, superintendente de marketing do Corinthians.

O Corinthians inova mais uma vez! ?? Somos o primeiro clube do Brasil a lançar uma lista oficial no Google Maps. Agora, a Fiel pode explorar dezenas de lugares que carregam a nossa alma: estádios e marcos inesquecíveis! E em breve, lojas oficiais e pontos de encontro da Fiel.... pic.twitter.com/9gUixII9tk ? Corinthians (@Corinthians) September 18, 2025

Endereços

A lista conta com endereços de marcos e estádios que foram e são parte da trajetória do Corinthians ao longo da história. Entre os locais estão a Arena Mercado Livre Pacaembu, a Neo Química Arena, o Maracanã, o Estádio Olímpico, La Bombonera e até o Allianz Parque, casa do Palmeiras, maior rival.

O recurso ainda traz aos torcedores do Corinthians as melhores possibilidades de trajeto para chegar aos locais. No futuro, novos locais serão adicionados, sejam eles históricos, pontos de encontro para a torcida ver os jogos em qualquer lugar do planeta e as lojas físicas oficiais do clube.