Dono da posição? Alicia e PVC exaltam Andreas titular no Palmeiras

Andreas Pereira estreou como titular no Palmeiras diante do River Plate e já participou diretamente de um gol - o primeiro, dando assistência para Gustavo Gómez. No Fim de Papo, Alicia Klein e PVC elogiaram a atuação do meio-campista.

Além do zagueiro paraguaio, Vitor Roque também marcou para o Palmeiras, que abriu dois gols de vantagem no primeiro tempo. Na segunda etapa, Martínez Quarta descontou para o River Plate.

Alicia: Andreas Pereira traz de volta o perigo da bola parada

A chegada do Andreas é uma excelente novidade para o Palmeiras. Faltava esse jogador de meio-campo não só com capacidade de marcação, mas com o toque fino, capacidade de criar, de trazer de volta o perigo da bola parada do Palmeiras.

Alicia Klein

PVC: Andreas Pereira é jogador de cadência que faltava

Tem momentos que o jogo pede cadência. E o Palmeiras do Flaco, do Vitor Roque, do Sosa, do Felipe Anderson ou do Facundo é um time que acelera, acelera e não pensa. O que o Andreas dá - e o Veiga pode dar se voltar a jogar bem - é a capacidade de entender o momento de acelerar e o momento da cadência.

Paulo Vinicius Coelho

