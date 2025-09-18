Disputa de título entre brasileiras ganha destaque no pôster oficial do UFC 321; veja

Restando pouco mais de um mês para sua realização, o UFC 321 teve seu pôster oficial divulgado pela organização, através das redes sociais (veja abaixo ou clique aqui). E como esperado, as duas disputas de título programadas como atrações principais do evento, uma delas 100% brasileira, aparecem como grandes destaques da arte promocional do show, marcado para o dia 25 de outubro, em Abu Dhabi (EAU).

Atuais números 1 e 6 do ranking peso-palha (52 kg) do Ultimate, Virna Jandiroba e Mackenzie Dern duelarão no 'co-main event' do UFC 321 pelo cinturão da categoria, vago após a chinesa Zhang Weili, antiga campeã, abrir mão dele para subir de divisão. Presentes na parte de baixo do pôster, em tamanho menor do que os protagonistas da luta principal, as atletas brasileiras - especialistas no jiu-jitsu - aparecem frente a frente, como se estivessem em uma encarada.

Luta principal

Já os astros do 'main event' do show, Tom Aspinall e Ciryl Gane, foram posicionados na parte de cima da arte promocional e em tamanho maior que as brasileiras. Atual detentor do cinturão linear dos pesos-pesados, o inglês tentará manter seu título diante do perigoso striker francês, que busca sua primeira conquista no Ultimate.

Brasil no UFC 321

Além de Virna Jandiroba e Mackenzie Dern, o Brasil estará representado por outros três atletas no card do UFC 321, no dia 26 de outubro, em Abu Dhabi. De olho em se aproximar de um 'title shot', o top 5 dos pesos-pesados Jailton Malhadinho vai medir forças com o russo Alexander Volkov, segundo do ranking. Por sua vez, a peso-palha Jaqueline Amorim tentará alcançar sua quinta vitória consecutiva na liga, ampliando sua boa fase. Já o peso-leve (70 kg) Matheus Camilo vai em busca de seu primeiro triunfo no Ultimate, ao encarar Abdul-Kareem Al-Selwady.

