Diego Lopes revela origem de gestos polêmicos após nocautear Jean Silva

18/09/2025 07h00

Protagonista de uma das performances mais impactantes do Noche UFC, realizado no último sábado (13), Diego Lopes comentou os momentos de tensão que marcaram o pós-luta contra Jean Silva, após nocautear o compatriota com uma cotovelada giratória no segundo round. Em entrevista exclusiva à equipe da Ag Fight, o manauara revelou que os gestos feitos por ele após a vitória foram resultado de um desabafo diante de provocações acumuladas.

De acordo com o peso-pena (66 kg), as farpas não se restringiram às redes sociais. Momentos antes de entrar no octógono, enquanto recebia vaselina no rosto, ele afirma ter escutado ofensas vindas de algum integrante da 'Fighting Nerds'. Após a vitória, subiu na grade do octógono e mostrou o dedo do meio, encerrando a noite com uma mensagem clara.

"Quando estavam passando vaselina na minha cara, comecei a escutar: 'Tu vai morrer hoje. Ele vai te nocautear rápido'. Eles estavam falando muito. Foram meses aguentando essa parada, tudo calado, chegou o momento de explodir um pouco", contou.

Tensão

Logo após o nocaute, 'Franja' caminhou até o corner de Jean e fez um gesto de silêncio direcionado a um dos treinadores. Ele explicou que não costuma se incomodar com provocações entre atletas, mas considerou inadequado esse tipo de atitude vindo de alguém em posição de liderança.

"Eu cheguei ali no corner dele, acabei fazendo assim (gesto de silêncio), pedindo para ele me respeitar mais e não ficar comentando besteira na internet. Porque, se é lutador ou companheiro de treino, não tenho nenhum problema, mas quando é um professor acho que o bagulho é feio, fica até feio para ele. Ele começou a falar: 'Não falei nada'. A galera sabe que ele falou, eu sei que falou", afirmou.

A confusão aumentou quando, segundo Diego, 'Lord' se levantou e tentou acertá-lo com um golpe. Mesmo com o clima tenso, o brasileiro naturalizado mexicano preferiu não prolongar a polêmica e voltou os holofotes para sua atuação dentro do cage.

"E quando eu vou levantando, o Jean levanta e acaba dando um murro na minha nuca e acaba pegando de raspão", finalizou.

A vitória com um nocaute brutal foi uma das atuações mais impactantes da noite. Com o resultado, Diego Lopes reforça sua ascensão na divisão dos penas e volta a se posicionar com força na disputa por uma revanche contra Alexander Volkanovski, campeão da categoria.

