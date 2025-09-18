Letal na Libertadores, Bruno Henrique volta ao Fla após decisões do STJD

Após ser punido com 12 jogos pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva e obter um efeito suspensivo, Bruno Henrique volta a ficar à disposição do Flamengo hoje, contra o Estudiantes (ARG), às 21h30, no Maracanã, justamente na competição onde é decisivo: a Libertadores.

Rei do mata-mata

O atacante soma 12 gols em 22 jogos nos playoffs do torneio continental. O último, inclusive, ocorreu na fase anterior, quando fez o da vitória por 1 a 0 sobre o Internacional, no jogo de ida das oitavas de final.

O Colorado já havia sofrido na mesma fase da competição em 2019, ano em que o Flamengo foi campeão. Na ocasião, fez dois também no primeiro duelo.

Além dos 12 gols, Bruno Henrique soma quatro assistências no mata-mata da Libertadores, o que o faz ter 16 participações diretas em tentos neste período da competição.

Considerando todo o torneio, o atacante é o terceiro maior artilheiro da história do Flamengo, com 20 gols. É também o terceiro que mais atuou pelo clube na disputa continental. E os números só não puderam ser maiores pois ele esteve lesionado no mata-mata de 2022, quando o Rubro-Negro sagrou-se campeão novamente.

Que a identificação que eu tenho com a Libertadores continue assim, não sei o que acontece (risos). Mas eu me preparo para fazer gols em todos os jogos e nem sempre acontece.

Bruno Henrique, à TV Globo, após o gol da vitória sobre o Inter nas oitavas

Já estava liberado a atuar pela Libertadores mesmo com punição

Bruno Henrique já estava liberado para atuar pela Libertadores mesmo com a suspensão de 12 jogos imposta pelo STJD. A punição, até o momento, só vale para as competições nacionais.

No último sábado, porém, o Flamengo conseguiu obter um efeito suspensivo. Com isso, o gancho fica suspenso até que o recurso do clube seja julgado no Pleno do STJD, algo ainda sem data para acontecer.

Bruno Henrique, por exemplo, já estava legalmente liberado para enfrentar o Juventude, no último domingo, pelo Campeonato Brasileiro. Porém, o atacante apresentou um desconforto muscular na coxa esquerda e o Flamengo achou melhor deixá-lo no Rio de Janeiro para um controle de carga. O Rubro-Negro venceu por 2 a 0 em Caxias do Sul (RS).

O que aconteceu

Bruno Henrique foi punido com 12 jogos pelo STJD por denúncia de manipulação de resultados em 2023 Imagem: PETER ILICCIEV/ESTADÃO CONTEÚDO

O STJD puniu, em primeira instância, o jogador com 12 partidas de gancho além de uma multa de R$ 60 mil. Bruno Henrique foi considerado culpado no artigo 243-A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que fala em "atuar, de forma contrária à ética desportiva, com o fim de influenciar o resultado de partida". O caso aconteceu contra o Santos, no Campeonato Brasileiro de 2023, no estádio Mané Garrincha (DF), quando ele recebeu um cartão amarelo.

Os auditores absolveram Bruno Henrique em relação ao artigo 243, que trata de "atuar deliberadamente, de modo prejudicial à equipe que defende". Ao ser enquadrado nesse dispositivo, ele poderia tomar até 720 dias de gancho.

Do alerta ao julgamento

O caso veio à tona após relatórios de monitoramento do mercado de apostas indicarem movimentação incomum para o cartão amarelo de Bruno Henrique contra o Santos.

O STJD foi um dos órgãos que receberam o alerta da Agência Internacional de Integridade de Apostas (Ibia, sigla em inglês). Em uma primeira análise, o tribunal arquivou o caso.

Mas depois, a investigação chegou à Polícia Federal, autora da operação que encontrou as conversas com o irmão no telefone celular.

Com os fatos novos, o STJD abriu um novo inquérito e, em agosto, veio a formulação da denúncia.

Na Justiça Comum, Bruno Henrique já virou réu e foi enquadrado no artigo 200 da Lei Geral do Esporte: "Fraudar, por qualquer meio, ou contribuir para que se fraude, de qualquer forma, o resultado de competição esportiva ou evento a ela associado". A pena é de dois a seis anos de prisão, além de multa.

Todas as provas colhidas na investigação policial foram compartilhadas com o STJD. As principais são conversas entre Bruno Henrique e o irmão no WhatsApp.

O jogo entre Flamengo e Santos ocorreu no dia 1º de novembro. Bruno Henrique recebeu o cartão amarelo, que seria o seu terceiro, no final da partida — ainda levou um vermelho pouco depois.

No dia 9 de dezembro, Wander mandou uma mensagem longa para o atleta do Flamengo. Ele pede dinheiro emprestado para pagar pensão e o cartão de crédito. No meio da mensagem, ele afirma:

"No dia que você me deu ideia do cartão, eu apostei 3 mil pra ganhar 12 mil. Só que até hoje eles não pagou, eles colocou a aposta sobre análise [sic], e o dinheiro está todo preso lá 12K. Aí estava pensando me ajuda nessa aí com 10 mil só pra resolver minhas coisas até esse dinheiro sair, pagar o cartão, pagar pensão dos meninos que está atrasada, me estabilizar aqui. Eu não queria te pedir, só que eu não tenho outra solução, eu ia até fazer um empréstimo pra resolver isso mais [sic] eu não consegui, a única solução que tive a recorrer é você. Se você me ajudar nessa aí você vai me salvar não tenho nem mais onde recorrer, como não vou comprar a casa agora tira desse dinheiro da casa assim que resolver já reembolso esse valor que dá pra estabilizar. Me ajuda nessa aí por favor!".

No dia seguinte, 10 de dezembro de 2023, Bruno Henrique respondeu: "Vou ver isso aí Juninho" Na sequência, ele mandou uma espécie de comprovante bancário. O atleta do Flamengo ainda escreveu: "Pegando o dinheiro vc paga em".

Esse e outros diálogos custaram a punição a Bruno Henrique. Poderia ser pior. De todo modo, Flamengo e o jogador vão recorrer. A tendência é que a procuradoria também recorra, buscando uma pena mais grave.