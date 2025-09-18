De volta ao Benfica, Mourinho se declara e rejeita rótulo de ultrapassado

Topo

José Mourinho, técnico do Fenerbahce, em jogo contra o Lyon pela Liga Europa - Ali Atmaca/Anadolu via Getty Images
18/09/2025 13h33

José Mourinho está de volta ao Benfica, 25 anos depois de sua primeira passagem como treinador pelo clube. O português, de 62 anos, assinou contrato até junho de 2027 e foi apresentado no centro de treinamentos, no Seixal. Com a bagagem de ter dirigido alguns dos maiores times da Europa e conquistado títulos em praticamente todos eles, o comandante chega após passagem discreta pelo Fenerbahçe, da Turquia, para a vaga do demitido Bruno Lage.

Na apresentação, Mourinho fez questão de reforçar que não encara o desafio como uma celebração tardia de sua trajetória. "Nenhum dos outros gigantes clubes que tive a oportunidade de treinar me fez sentir mais honrado, mais responsabilizado e mais motivado do que ser treinador do Benfica", disse.

Com a habitual combinação de franqueza e ironia, o português minimizou as leituras de que estaria em declínio. "Na cabeça de algumas pessoas eu tenho dois currículos, um período de sucesso e outro de fase menos feliz. A parte negativa da minha carreira é que nos últimos cinco anos joguei duas finais europeias", ironizou.

O treinador também reconheceu mudanças em sua forma de se relacionar com o futebol e com a própria vida. Declarou-se "menos egocêntrico e mais altruísta", destacando que a prioridade é o coletivo. "Eu não sou importante, o Benfica é importante", afirmou. Esse tom de humildade contrasta com a imagem autoproclamada do "Special One" e mostra um Mourinho mais maduro, disposto a canalizar sua experiência para o benefício do clube.

Outro ponto abordado foi a conexão com a torcida. "O DNA do Benfica é ganhar, mas também perder nos limites", explicou, ressaltando que o torcedor quer sentir-se representado pela entrega em campo.

O técnico também deixou claro que não vê o retorno a Portugal como epílogo da carreira. Disse estar em fase de maturidade e garantiu que continuará no futebol enquanto a paixão se mantiver intacta. A mensagem rompe com as especulações de que poderia estar próximo da aposentadoria e reforça a imagem de alguém que ainda se enxerga competitivo diante dos maiores palcos do futebol mundial.

Por fim, Mourinho não se esquivou de tratar da relação com o Porto, rival histórico do Benfica e clube onde foi multicampeão, inclusive vencedor da Champions League de 2004. "É normal que a recepção seja diferente, porque vou voltar como adversário e não para desfrutar de uma visita, mas sim para tentar ganhar o jogo. O respeito que tenho por eles, e o respeito que eles têm por mim, não vai mudar", afirmou.

