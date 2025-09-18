Topo

Esporte

Daniel Alves perde na justiça e terá que pagar indenização ao Pumas, do México

18/09/2025 09h40

O ex-lateral direito Daniel Alves terá que pagar uma indenização ao Pumas, do México, devido à rescisão contratual entre as partes, em 2023. A informação foi divulgada pelo clube mexicano na tarde da última quarta-feira.

De acordo com a equipe, o TAS (Tribunal Arbitral do Esporte) proferiu a nova decisão no último dia 1º e condenou o jogador brasileiro a pagar um valor superior ao estabelecido pela Fifa. O montante, contudo, não foi divulgado pelo clube.

"O Club Universidad Nacional, A.C. informa que, no último dia 1º de setembro de 2025, foi notificado do laudo arbitral emitido pelo Tribunal Arbitral do Esporte (TAS), no âmbito da disputa contratual entre o Clube e o jogador Daniel Alves Da Silva", informou o Pumas.


Daniel Alves chegou ao Pumas em 2022, mas teve seu contrato rescindido em janeiro do ano seguinte por justa causa. O ex-atleta processou o clube na Fifa para ser indenizado e venceu a ação. O TAS, todavia, revogou a decisão inicial, e o Pumas ganhou a causa.

"O TAS decidiu a favor do Clube, revogando a decisão de 15 de maio de 2024, emitida pela Câmara de Resolução de Disputas da FIFA, e proferindo uma nova decisão na qual, além de confirmar a validade da rescisão contratual por justa causa exercida pelo Clube, condenou o Sr. Alves ao pagamento de um valor superior ao estabelecido pela FIFA, a título de indenização pelos danos e prejuízos causados a esta instituição", completou.

Daniel Alves somou apenas 13 jogos e cinco assistências com a camisa do Pumas, a qual defendeu apenas no Campeonato Mexicano da temporada 2022/23.

Em março deste ano, o ex-jogador teve sua condenação por agressão sexual anulada pela Justiça da Espanha. Em maio, o Ministério Público espanhol e a advogada da denunciante recorreram da decisão.

