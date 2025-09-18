D'Alessandro reconhece momento ruim do Internacional antes do Grenal: "Precisamos mudar"

Nesta quinta-feira, três dias antes do Grenal, D'Alessandro, diretor esportivo e ídolo do Internacional, concedeu entrevista coletiva e reconheceu o momento difícil da equipe na temporada. O ex-atleta destacou as duas eliminações da equipe neste ano: para o Fluminense na Copa do Brasil e para o Flamengo na Libertadores.

"Nós temos tempo para recuperar, não sei se vamos alcançar a expectativa que criamos lá no começo do ano, em janeiro, ou a expectativa que a gente criou com aquela arrancada no final do campeonato passado. O que temos que reconhecer é que tivemos duas eliminações que foram difíceis de engolir, por mais que a gente reconheça o tamanho dos adversários. Temos sempre que reconhecer que no futebol, no decorrer de uma temporada, nós vamos perder, mas é a maneira que eu acho que é muito mais difícil de aceitar. Perder um jogo faz parte, mas a maneira e a forma não podemos negociar, nunca negociamos isso", disse.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sport Club Internacional (@scinternacional)

D'Alessandro também lembrou das declarações de José Olavo Bisol, vice-presidente do Internacional, sobre a necessidade de mudar a postura da equipe nas partidas.

"Já vou fazer a ligação com a declaração do nosso vice-presidente Bisol, que falou exatamente isso, e foi algo reconhecido pelos jogadores no pós-jogo contra o Palmeiras. Reconhecer que precisamos fazer mais, que precisamos mudar a postura, que precisamos treinar mais e isso foi reconhecido pelos atletas", completou.

O Internacional, que vem da goleada por 4 a 1 sobre o Palmeiras, retorna aos gramados neste domingo (21), contra o Grêmio, pela 24ª rodada do Brasileirão. A bola rola às 17h30 (de Brasília), no Beira-Rio.