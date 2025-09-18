Crespo vê derrota injusta e quer que São Paulo faça o mesmo jogo na volta

Técnico do São Paulo, Hernán Crespo afirmou que a derrota por 2 a 0 para a LDU foi injusta, mas falou em um "São Paulo vivo" para o jogo de volta, no Morumbis, pelas quartas de final da Copa Libertadores.

O que Crespo falou

Tá claro que não merecíamos [a derrota por 2 a 0], foi injusto. Mas o que acho não é importante. O placar é esse, e temos que aceitar. Mas temos a tranquilidade por ter criado jogadas, tivemos chances de gol... mas não conseguimos converter. A gente sabe que, em um mata-mata, são jogos de 180 minutos. E os próximos minutos são no Morumbis. Temos que acreditar. Hernán Crespo, em coletiva após a partida

Para o treinador, o São Paulo tem de fazer o mesmo jogo no duelo da próxima quinta-feira, às 19h (de Brasília).

O placar é importante, porque um 2 a 0 não é fácil de ser revertido, mas, com a forma como o time está jogando em casa, com a força do torcedor são-paulino... Acho que temos que fazer o mesmo jogo, mas tendo que concretizar [as chances]. Se a gente concretizar, vai ser mais fácil. Isso e evitar os erros individuais, que eles aproveitaram muito bem. O São Paulo está vivo, o São Paulo está vivo. Hernán Crespo

São Paulo vacila e perde por 2 a 0

O Tricolor fazia um bom início de jogo, mas sofreu gol de Bryan Rodríguez aos 15 minutos da primeira etapa, após bobeada na marcação de Cédric Soares. O lateral são-paulino reclamou de problemas estomacais antes da partida e acabou substituído por Maílton no intervalo.

Na etapa complementar, o São Paulo ganhou volume de jogo, principalmente depois das entradas de Rodriguinho e Ferreira, mas ainda assim não passou pelo goleiro Gonzalo Valle. O time iniciou o embate com um trio de volantes no meio, com Pablo Maia, Bobadilla e Marcos Antônio.

No ataque, Rigoni foi titular ao lado de Luciano. Após a partida, o camisa 10 lamentou oportunidades desperdiçadas.

O Tricolor precisará vencer por dois gols de diferença para levar a decisão para os pênaltis ou por três tentos de saldo para carimbar vaga às semis ainda no tempo normal.

Antes de voltar a pensar na Libertadores, os são-paulinos terão compromisso pelo Brasileirão. Às 20h30 de domingo, o time vai à Baixada Santista para um clássico contra o Santos, na Vila Belmiro.