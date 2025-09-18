Topo

Esporte

Crespo não se abala com derrota em Quito: 'O São Paulo está vivo'

Quito

18/09/2025 21h42

O técnico Hernán Crespo não se abalou com a derrota do São Paulo, nesta quinta-feira, em Quito, por 2 a 0, para a LDU, no primeiro duelo das quartas de final da Copa Libertadores. Em entrevista coletiva, o argentino gostou do desempenho da equipe, mas afirmou que seus comandados precisam concretizar as oportunidades criadas no jogo de volta, quinta-feira que vem, no MorumBis.

"O São Paulo está vivo. Criamos situações, chances de gols e isto faz a gente acreditar. No mata-mata o jogo é de 180 minutos e os próximos 90 serão no Morumbi", disse Crespo, que admite ter pela frente uma missão complicada.

"O placar de 2 a 0 não é fácil de reverter, mas temos a chance de fazer algo histórico. Temos de fazer o mesmo jogo desta noite em casa, mas precisamos concretizar as jogadas e não cometer erros individuais, que sempre são muito bem aproveitados por eles", disse o treinador são-paulino.

Crespo fez questão de pedir o apoio total da torcida para o jogo de volta. "Vamos ter a força do nosso torcedor. Jogar no Morumbi cai ser diferente para eles", afirmou o argentino, que antes do jogo decisivo pela Libertadores terá um compromisso pelo Campeonato Brasileiro, domingo, diante do Santos, na Vila Belmiro.

