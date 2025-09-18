Crespo mantém otimismo por classificação após derrota do São Paulo: "Não vai ser fácil para eles"

O técnico Hernán Crespo manteve o otimismo, apesar da derrota do São Paulo para a LDU, por 2 a 0, nesta quinta-feira, em Quito, no Equador, pela ida das quartas de final da Copa Libertadores.

O Tricolor precisará vencer o jogo de volta, na próxima quinta, no Morumbis, por três gols de diferença para se classificar à semifinal no tempo regulamentar, mas o treinador argentino acredita em um final feliz pelo desempenho que teve nesta primeira partida fora de casa.

"O São Paulo está vivo. O placar é importante para eles, mas ao mesmo tempo estamos vivos porque jogamos bem e criamos, faltou concretizar, ter a tranquilidade de concretizar. O jeito que o São Paulo enfrentou esse jogo nos faz acreditar. Jogar no Morumbis é diferente, não vai ser fácil pra eles, o torcedor estará lá, precisamos do torcedor para puxar, porque temos que fazer uma coisa que será histórica. Tentar reverter essa situação negativa e transformá-la em uma situação positiva", disse Crespo.

O treinador argentino acredita que o placar desta quinta-feira não reflete o que foi o jogo. Durante boa parte do confronto o São Paulo dominou o adversário, sobretudo no segundo tempo, mas não foi eficiente como os donos da casa, que conseguiram balançar as redes nas poucas vezes que ameaçaram a meta do goleiro Rafael.

"Está claro que a gente não mereceu o resultado, o placar foi injusto. O que eu acho não é importante. Temos que aceitar. Mas, ao mesmo tempo, temos a tranquilidade que criamos ocasiões, tivemos chances de gol, a gente não conseguiu converter, mas faz parte. A gente acredita, saber que quando joga um mata-mata é um jogo de 180 minutos. Os próximos 90 jogamos no Morumbis, então temos que acreditar", prosseguiu o treinador.

"Eles tiveram o mérito de concretizar nossos erros. Espero que não, mas 2 a 0 é importante. Creio que eles concretizaram o que não concretizamos, tivemos duas falhas defensivas e eles concretizaram. Lamentavelmente não pudemos concretizar o que criamos, essa é a diferença. Espero poder reverter, acho que temos armas suficientes para fazer isso, não vai ser fácil, mas temos que acreditar, porque vi muitas respostas, vi que o time jogou bem. Não é fácil jogar da forma que o São Paulo jogou aqui. O goleiro deles também teve uma grande noite, espero que não tenha uma noite assim na próxima semana", completou, sem perder o bom humor.

Com a derrota por 2 a 0, o São Paulo terá de vencer a LDU por três gols de diferença para se classificar para a semifinal da Libertadores no tempo regulamentar. Um triunfo por dois gols de diferença levará a decisão para os pênaltis. Aos equatorianos basta um empate ou até uma derrota por um gol de diferença para avançarem na competição.