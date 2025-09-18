Lavieri: Crespo supera caos no São Paulo, mas tem desafio na Libertadores

Hernán Crespo encontrou soluções criativas e eficientes desde que assumiu o São Paulo, mas agora precisa mostrar serviço na Libertadores, avalia Danilo Lavieri no De Primeira, do Canal UOL.

Para Lavieri, Crespo faz um grande trabalho ao montar um time competitivo em meio às dificuldades do Tricolor, que enfrenta a LDU às 19h (de Brasília), em Quito.

Eu tenho dado bastante crédito para o Crespo, porque o Crespo no meio de todo esse inferno que tem sido o São Paulo, machuca toda hora, aí não pode ir para o mercado por conta da situação financeira e tal, o Crespo tem encontrado alternativas bem legais para essa equipe. Eu tenho gostado bastante do trabalho do Crespo.

O que falta é justamente o que ele pode mostrar hoje: um bom jogo de Libertadores. Ele tem uma sequência muito boa no Campeonato Brasileiro. Colocou o São Paulo num lugar que eu não imaginava que ele fosse estar neste campeonato, justamente pelas limitações fiscais, de folha salarial e tudo mais, essas discussões que a gente tem bastante por aqui. Mas ele tem conseguido um resultado muito bom em campo. Danilo Lavieri

Lavieri avalia que o time do São Paulo é superior ao da LDU, mas alerta sobre os perigos de vacilar na altitude. Para ele, um empate é bom resultado e até derrota por um gol pode ser administrável, pensando na volta no Morumbis.

O time de São Paulo é melhor que o time da LDU. Só que a altitude dá um ingrediente que a gente não consegue medir, a gente não consegue ter ideia do que pode acontecer. Então, por isso que eu digo que uma derrota de até um gol é aceitável para o São Paulo. O empate já é um resultado bom e uma vitória, então, nem se fala. Uma vitória seria incrível. Danilo Lavieri

